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FETÖ destekçisi Yeni Asya, PKK paçavralarını aratmıyor!

FETÖ'ye yakın Yeni Asya, bugünkü manşetinde PKK paçavralarını aratmadı. BM'nin İnsani İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mark Lowcock'un açıklamaları üzerinden halkın panik ve korku içinde olduğu iddiasını ortaya atan sözde gazete, Kâzım Güleçyüz yönetiminde adeta FETÖ'nün kara propaganda taktiklerini uyguluyor.

13 Ekim 2019 Pazar 11:16
FETÖ destekçisi Yeni Asya, PKK paçavralarını aratmıyor!

FETÖ'nün emrindeki Yeni Asya, bugünkü manşetinde, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle halkın korku ve panik içinde olduğunu iddia etti.

PKK paçavralarını aratmayan Yeni Asya, FETÖ'nün desteğiyle gazeteyi avucunun içinde tutan Kâzım Güleçyüz ve avanesi yönetiminde Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini tam gaz sürdürüyor.

Bugünkü manşetinde yeni bir skandala daha imza atan Yeni Asya, sivillere zarar vermemek için kendi canını hiçe sayan kahraman askerlerimizin sivil halka zarar verdiği imasında bulunarak, "Sivil halk daha fazla zarar görmesin" başlığını kullandı. 

Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin yaptığı yayıncılıkla Türkiye'ye ihanet içerisinde olduğunu gözler önüne seren sözde gazete, haber özetinde, "Harekâtın ilk günlerinde Suriye’de 100 bin kişi yerinden oldu. Sivillerin korunması ve insani bir felaketin önlenmesi çağrısı yapan BM ve uluslar arası yardım kuruluşları teyakkuzda." ifadelerine yer verdi.

PKK paçavralarını aratmıyor

Milletimiz Barış Pınarı Harekâtı'nı icra eden askerine dua ederken halkı paniğe sevk edecek biçimdeki yayınlarıyla "halkın korku ve panik içinde olduğunu" iddia eden Yeni Asya, milletin yararına olan ne varsa itiraz ediyor.

Son günlerde PKK paçavrası Yeni Yaşam ve Birgün gibi örgüt bültenlerinin sivil halka zarar verildiğini iddia ederek PKK'ya meşruiyet kazandırmaya çalışan ihanet yayıncılığına benzeyen manşetleriyle öne çıkan Yeni Asya, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine düzenlenen harekâttan rahatsızlık duyuyor.

İşte Yeni Asya'nın ihanet kokan manşeti!

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:16
  1. Yeni Asya Gazetesi
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar24 dk önce
    hocası olmayanın hocası şeytan...
  • YORUM YORUM 25 dk önce
    Fetö gibi kendilerini"NUR cemaati" gibi gösteren ihanet şebekelerine aman dikkat.Bunlar BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ nin yolunda değiller.Fetö gibi bunlarında büyümesine imkan tanınmamalıdır.İslam alemine verdikleri zararın büyüklüğü dehşet verici.
  • aliali25 dk önce
    gavur gazetesi gibi manşet atmış. Teröristler panik içinde yerine, Türk halkı panik içinde tam da savaş sırasında münafıklara yakışır bir manşet.
  • Mehmet sahinMehmet sahin26 dk önce
    Ulan şerefsizler üstadın resmini ordan kaldırın ne ne b.....kunuz varsa yiyin.
  • adamin biriadamin biri32 dk önce
    Birisinin bu heriflerin ustadimin resmini bu sekilde kullanmasina artik bir son vermesi gerekli.
  • UmutUmut33 dk önce
    İstanbul'da deprem oldu halk panik içinde kacisti. Her ne kadar şerefli Türk askeri dikkatli olsada yakınlarına dusen bombadan orada yasayan halkın panikiçinde olması elbette normaldir. Pkk nin yaptigi gibi algı operasyonu yapmayin. Gazetecilik baska gazetelerin manşetlerini elestirmekle yapılmaz. Kendi gazetenle mesgul ol.
  • hsnhsn46 dk önce
    slymn dem irek in yalaması bir gazeteden başka ne beklenirdi ki
  • EKOLL EKOLL 48 dk önce
    Devlet nerede? Herkes her şeyi yazacak ve devlet seyredecek. Bu özgürlük filan değil. İpini çekin. Kapatın gitsin. Yazanları da atın kodese.
  • korkukorku48 dk önce
    kanun adamları kanun koruyucular ne yapar,devlete kim ihanet ederse cezasını görmeli, cesaret edemesinler ,devlet korkusu devleti korur.
  • AlïAlï49 dk önce
    Mason fasonlardan ne bekliyordunuz. Yillarca nursuz sulümanın değnekçiliğini yaptılar, gözleri var görmezler...

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