FETÖ destekçisi Yeni Asya, PKK paçavralarını aratmıyor!

FETÖ'nün emrindeki Yeni Asya, bugünkü manşetinde, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle halkın korku ve panik içinde olduğunu iddia etti.

PKK paçavralarını aratmayan Yeni Asya, FETÖ'nün desteğiyle gazeteyi avucunun içinde tutan Kâzım Güleçyüz ve avanesi yönetiminde Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini tam gaz sürdürüyor.

Bugünkü manşetinde yeni bir skandala daha imza atan Yeni Asya, sivillere zarar vermemek için kendi canını hiçe sayan kahraman askerlerimizin sivil halka zarar verdiği imasında bulunarak, "Sivil halk daha fazla zarar görmesin" başlığını kullandı.

Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin yaptığı yayıncılıkla Türkiye'ye ihanet içerisinde olduğunu gözler önüne seren sözde gazete, haber özetinde, "Harekâtın ilk günlerinde Suriye’de 100 bin kişi yerinden oldu. Sivillerin korunması ve insani bir felaketin önlenmesi çağrısı yapan BM ve uluslar arası yardım kuruluşları teyakkuzda." ifadelerine yer verdi.

PKK paçavralarını aratmıyor

Milletimiz Barış Pınarı Harekâtı'nı icra eden askerine dua ederken halkı paniğe sevk edecek biçimdeki yayınlarıyla "halkın korku ve panik içinde olduğunu" iddia eden Yeni Asya, milletin yararına olan ne varsa itiraz ediyor.

Son günlerde PKK paçavrası Yeni Yaşam ve Birgün gibi örgüt bültenlerinin sivil halka zarar verildiğini iddia ederek PKK'ya meşruiyet kazandırmaya çalışan ihanet yayıncılığına benzeyen manşetleriyle öne çıkan Yeni Asya, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine düzenlenen harekâttan rahatsızlık duyuyor.

İşte Yeni Asya'nın ihanet kokan manşeti!