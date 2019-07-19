FETÖ destekçisi başbakan istifa etti

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haradinaj, hükümetin bugünkü olağan oturumunun ardından düzenlediğini basın toplantısında, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı tarafından "şüpheli" sıfatıyla çağırıldığını belirterek, bu nedenle başbakanlık görevinden istifa ettiğini söyledi.

Haradinaj, "Hükümetin başbakanı olarak görevimden istifa ettim. Bu andan itibaren hükümet olarak da istifa ettik. Bunun sebebi de Özel Savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağırılmamdır." ifadelerini kullandı.

İlk yargılanışı değil

Yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin görevde kalacağını dile getiren Haradinaj, "Sadece benim için değil, tüm hükümet için kolay bir karar değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Haradinaj, daha önce de iki kez Lahey'deki uluslararası mahkemede yargılanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle ikisinde de beraat etmişti.

'Hırsızlık' demişti

Haradinaj, VOA'ya verdiği demeçte 6 FETÖ'cünün kendisine bilgi verilmeden Türkiye'ye götürülmesini 'Bu bir tür hırsızlık, Kosova'dan insan kaçırmadır.' yorumunda bulunmuştu.