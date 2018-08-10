FETÖ davasında sanık, ölen ağabeyini suçladı!

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20'si tutuklu 108 sanığın yargılamasına devam edildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davaya, tutuklu tutuksuz sanıklar, taraf avukatları katıldı.

Avukatların savunmalarını tamamlamasının ardından söz alan Uğur Şirketler Grubu'nun ortaklarından tutuksuz sanık Zeynel Abidin Takmaklı, cezaevinde tutuklu bulunduğu sürede vefat eden ağabeyi Ünal Takmaklı'yı suçladı.

FETÖ ile ağabesinin ilişkisi olduğunu belirten Takmaklı, kendisinin örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını savundu.

Şirketin FETÖ ile anılmasının en büyük sebebinin ağabeyi olduğunu ileri süren Zeynel Abidin Takmaklı, şunları anlattı:

"Ağabeyim Nazillispor'un idaresini ele geçirmek istedi. Benden bunun için yardım istediğinde kabul etmedim. Daha sonra da Nazilli Ticaret Odası başkanlığına aday olmak istedi. Gelip bana danıştığında, 'para çıkmayacaksa' ol dedim. Biz bu olaylardan sonra ağabeyimle ortaklıktan ayrıldık. Kendisine ortaklık bedeli olarak 10 milyon 600 bin dolar ödedik. Ağabeyim İstanbul'da bulunan araziyi 6 milyon dolara sattı ve FETÖ'ye yardımda bulundu. İzmir'deki kapatılan Şifa Hastanesine 50 bin dolar bağışta bulunmuş. Nazilli'deki kapatılan Aydınlık Koleji'ni ağabeyim yaptırdı. Nazilli'deki hizmet hareketinin başında ağabeyim Ünal Takmaklı vardı."

Zeynel Abidin Takmalı, örgüte 5 kuruş para vermediğini ileri sürdü.

Fabrikadaki üretim müdürü O.B'nin çalışanlara örgütün toplantılarına katılması için toplu mail attığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Takmaklı, maillerden haberi olmadığını savundu.

İddia makamının, "Otoriter bir patron olduğunuzu söylüyorsunuz. Eğer böyleyse müdürünüz sizden habersiz nasıl bu şekilde bir iş yapabilir?" sorusuna Takmaklı, "Yapamazdı herhalde. Eğer maillerden bilgim olsaydı mani olurdum." şeklinde cevap verdi.

Duruşmaya pazartesi devam edilecek.