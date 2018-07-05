0553 313 94 23

FETÖ davasında kefaletle tahliye kararına itiraz

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın ilerleyen yaşları dolayısıyla 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:42
FETÖ davasında kefaletle tahliye kararına itiraz

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada dün, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu tutuklu 3 sanığın, ilerleyen yaşları dolayısıyla, yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliyesine karar verilmişti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 13:42
  1. Bursa
  2. eski Bursa Valisi Şahabettin Harput

YORUM YAZ

  • aliali12 dk önce
    teröristleri para karşılığı serbest bırakmakta ne yazıklar olsun bunu yapana bunları hala görevde olmasını sağlayanlara
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak? 2018 Kurban Bayram tatili
  1. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
  2. FETÖ'den örgüt üyelerine yeni talimat!
  3. Doktor cinayetinde şok gelişme!
  4. Bakanlar Kurulu 2018 Kurban Bayram..
  5. İş yerinde şeker tüketimini abartmayın
  6. Ekmek zammına ilişkin son dakika..
  7. Kurban Bayram tatili 2018 kaç gün?
  8. "Bunu yapanları bulun!"
  9. Kurban Bayramı ne zaman 2018
  10. İstanbul'da 5 ilçede operasyon! 33..
  11. Hamilelikte ateşlenmeye dikkat!
  12. FETÖ davasında kefaletle tahliye..
  13. OHAL açıklamasından sonra dolarda düşüş
  14. İran'dan üç AB ülkesine sert tepki!
  15. Büyükbaş kurban fiyatları 2018
  16. Almanya sonunda itiraf etti: YPG ile...
  17. EYT mağdurları son dakika gelişmesi..
  18. 'Seçim gecesi Erdoğan telefonda..
  19. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
  20. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...