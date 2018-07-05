FETÖ davasında kefaletle tahliye kararına itiraz

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada dün, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu tutuklu 3 sanığın, ilerleyen yaşları dolayısıyla, yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliyesine karar verilmişti.