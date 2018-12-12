FETÖ davasında flaş ifadeler! 'Suikast için yola çıktım, arabam bozuldu!'

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 5'i firari, 5'i tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada ifade veren başka suçtan hükümlü tanık İsmet Özdemir, "Asuman Akça'nın suikastını gerçekleştirmek üzere yola çıktım lakin yolda arabam bozuldu ve görev iptal oldu." dedi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Gürkan Türkoğlu, Ferdi Taşkaya, Mustafa Eren ve Mustafa Evcil ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başlayan duruşmada, başka suçtan hükümlü İsmet Özdemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle tanık olarak dinlenildi.

"Suikastı gerçekleştirmek üzere yola çıktım"

Tanık Özdemir, 10 yaşındayken devlette görevli 3 kişi tarafından sokaktan alınıp DHKP/C Seyrantepe bölgesinde faaliyet yapmak üzere görevlendirildiğini söyledi. Görevi sırasında örgüte Seyrantepe hakkında rapor sunduğunu kaydeden Özdemir, şunları anlattı:

"2005 yılında Asuman'ın (Akça) yanımda çalıştığını öğrendim. Daha sonra bana örgüt içinde eylem yapmama dair talimatlar verdiler. Ben de kabul etmedim. Beni bu görevden aldılar. Ardından örgüt içinde bir kadın ile ilişkim olduğunu söylediler ve beni bu konu hakkında yargıladılar. Güzeltepe Mahallesi top sahasında birisini öldürdüm. Asuman Akça suikastını gerçekleştirmek üzere yola çıktım lakin yolda arabam bozuldu ve görev iptal oldu. Kaos timinde Şafak Korkmaz adında birisiyle birlikte görevde bulundum. Amacımız eylemler gerçekleştirip kaos çıkartmaktı. 2007 yılından beri hapisteyim. Ben içeri girdikten sonra olanları bilmiyorum."

Tanık beyanlarının ardından sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı.

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Eren'in tahliyesine, diğer 4 sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, duruşmayı eksikliklerin giderilmesiyle amacıyla erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY ile DHKP/C'nin, kuruluşu, yapısı ve faaliyetleri özetlenerek, bu iki terör örgütü arasındaki ilişki anlatılıyor. İddianamede, FETÖ'nün DHKP/C'ye, hedefleri doğrultusunda kullanılmak üzere "Kaos Timi" kurdurduğu belirtiliyor.

DHKP/C'nin eski İstanbul sorumlusu olduğu ve örgüt tarafından infaz edilmek istendiği belirtilen Asuman Akça'nın mağdur olarak gösterildiği iddianamede, sanıklardan Mesut Aykın'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki ikametinin kroki ve haritalarını FETÖ mensupları olan sanıklar Mehmet Yılmaz, Ali İhsan Kaya ve Halil Karakuzulu'dan Ali Fuat Yılmazer'in bilgisi dahilinde teslim alıp sonrasında bu örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda terör örgütü DHKP/C'ye ilettiği anlatılıyor.

Sanıklardan eski emniyet görevlisi Ali Fuat Yılmazer, Ali İhsan Kaya, Halil Karakuzu, Mehmet Yılmaz ve Serdar Bayraktutan'ın, "kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suçu gizlemek amacıyla tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından ayrı ayrı 33 yıldan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanıklar Ferdi Taşkaya, İsmail Aşı, Mustafa Eren, Mustafa Evcil ve Ufuk Yıldırım'ın da "kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 13 yıl 6 aydan 31'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, sanık Süleyman Taşbaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, Gürkan Türkoğlu ve Mesut Aykın'ın da "üye olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.