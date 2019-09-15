FETÖ davalarında neler oluyor? Nasıl tahliye oluyorlar?

Güvenlik güçleri ve Cumhuriyet Savcılıkları ardı ardına yaptığı operasyonlarla FETÖ ile mücadeleyi derinleştirirken, bazı mahalli mahkemeler ile yüksek yargıdan teröristleri cesaretlendirecek kararlar geldi. FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın tahliyesi, Kaynak Holding dosyasındaki son 9 tutukluya verilen tahliye kararı tartışma yarattı.

İstinaf bile beklenmedi

İlk tartışmalı karar Anayasa Mahkemesi’nden geldi. AYM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ üyesi oldukları ve darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 2 eski savcı hakkında verilen tutuklama kararları için AYM “Hak ihlali var” dedi. 2 üyesinin itiraz ettiği kararın dosya daha istinaf mahkemesi aşamasında iken verilmesi dikkat çekti.

Kırmızı pasaportlular toptan çıktı!

Bu haftanın diğer ilginç kararı da terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in “Mizandan kırmızı pasaport ile geçecek 1000 kişi” dediği ve “dua listesine” aldığı isimlerden 9’u ile ilgili karar oldu. Kaynak Holding soruşturması kapsamında yargılanan ve haklarında 15 yıla kadar hapis istenen 9 kişi tahliye edildi. Gerekçe ise sanıkların yattığı süre. Aynı soruşturmada adı geçen 54 sanık da daha önce tahliye edilmişti.

Avcı yeniden gözaltında

Gündeme bomba gibi düşen diğer haber ise FETÖ’cü eski Savcı Gültekin Avcı hakkındaki karar oldu. FETÖ’nün, aralarında siyasetçiler, gazeteciler, MİT’çiler ile asker ve polislerin de olduğu binlerce kişiyi dinlediği ‘Selam Tevhid Kumpası”nın önemli aktörleri arasında gösteriler Avcı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aynı zamanda FETÖ’nün yayın organlarında yazarlık ve yorumculuk da yapan Avcı hakkında verilen kararın gerekçesi ise “tutuklukta geçirdiği süre.” Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrasında Avcı dün yeniden gözaltına alındı.

Belediye imamına tahliye

Haftaya damga vuran kararlardan birisi de dün çıktı. FETÖ’nün belediye imamı olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararının iptali için bir üst mahkemeye başvurdu. Yapılan bu itiraz da reddedildi. Tahliye kararında, Karaarslan’ın cezaevinde geçirdiği sürenin dikkate alındığı öğrenildi. Ankara’da yakalanarak tutuklanan Karaarslan’ın büyük çoğunluğu CHP’lilerden oluşan belediyelerden örgüte para aktardığı iddia ediliyor. Daha önce de FETÖ soruşturmalarında verilen tuhaf kararlar gündeme gelmişti. FETÖ’nün GATA yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede adı 500 pilotu ‘çürük’ göstererek Hava Kuvvetleri’ne girmesini engelleyen kişi olarak geçen eski kardiyoloji doktoru Şevket Balta tahliye edildi.

Casusluktan beraat

Tartışma oluşturan kararlardan biri de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın eski özel kalem müdürü olan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilen İdris Karagöz’e verilen ceza oldu. Karagöz yargılandığı Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. MİT’in başında bulunan ismin özel kalem müdürlüğünü yaparak üst düzey birçok toplantı ve bilgiye vakıf olan bir pozisyonda çalışmasına rağmen Karagöz, ‘casusluk’ ve ‘anayasal düzeni ihlal’ suçlarından beraat ettirildi. İfşa olana kadar yüzlerce dosyaya bakan FETÖ’nün yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalarda da jet tahliyeler çıktı. Yargıtay’da yargılanan ve 8 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alan 20’yi aşkın isim tahliye edildi.

(Yeni Şafak)