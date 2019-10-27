FETÖ dâvâlarında neler oluyor?

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde aradığı sonucu bulamadığı için darbe girişiminde bulunmaya karar verdiği belirtilen Genelkurmay Çatı Dâvâsı gerekçeli kararında, verilen beraat kararlarına itirazlar devam ediyor.

FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay’daki eylemlerle ilgili çatı dâvâda, eski Orgeneral Akın Öztürk’ün de arasında bulunduğu 17 sanık 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilirken, 33 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki yıl süren yargılamada sanıkların ikrarına rağmen beraat kararı verilmesine, şehit yakınları, mağdurlar ve avukatları tarafından itiraz edilmeye devam ediliyor.

Mağdur avukatlarından Murat Tanfer Türemen mahkemeye gönderdiği istinaf, (Bölge Adliye Mahkemesi) dilekçesinde, yerel mahkeme kararının tüm sanıklar aleyhine kaldırılmasına, tüm sanıkların atılı tüm suçlardan üst sınırlar cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti. Mahkemenin aksine bir kanaati durumunda da, beraat kararı verilen sanıkların cezalandırmasını istedi.

FETÖ’cülerle irtibatlı olduğunu beyan etmişti

Av. Türemen, dilekçesinde beraat kararı verilen 33 sanık hakkında neden cezalandırılmaları gerektiğini ayrı ayrı anlatırken, ‘örgüt üyeliği’ suçundan tutuksuz yargılanan suç tarihinde Genelkurmay Protokol Şube Müdürlüğü’nde Üsteğmen rütbesiyle görev yapan Kübra Yavuz’un beraat kararı verilmesini eleştirerek, “Savcının Esas Hakkındaki Mütalaasındaki ve de muhalefet şerhindeki tespitlere katılarak; olay günü saat 20.22’de MİT Müsteşarını A-1 kapısından uğurladıktan sonra odasına geri döndüğü, ardından saat 21.22’de darbeci Özel Kuvvetler görevlilerinin karargaha girişinin ardından bulunduğu odadan çıkmadığı, sanığın olay günü silah ve mühimmatlı şekilde Genelkurmay’da bulunmasına rağmen, darbe teşebbüsünde bulunan sanıklara fiziki veyahut sözlü herhangi bir mukavemet teşebbüsünde bile bulunmaması, bilakis, duruşmada diğer sanıkları korumaya örgütsel şekilde tavır sergilediği, Destek Kıtaları Grup Komutanlığı Karargah binasında 02.08.2016 tarihinde alındığı sabit olan bilgi alma tutanağında sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğunu açıkça beyan etmesi, bahsi geçen beyanda kod adı, şehir adı, somut yer, tarih ve somut bilgilerin yer alması, söz konusu bu bilgileri sanığın dışında başkaca kimsenin bilme ihtimalinin bulunmaması, sanığın öğrencilik geçmişi ile ilgili konularda mahkememiz huzurunda verdiği savunmaları ile örtüşür bilgilerin yer alması…” delil niteliğindedir vurgusu yaptı.

-Kübra Yavuz

“Zorla imzalatıldı” yalanının arkasına saklanıyorlar

Sanık Kübra’nın ikrarını içerir bilgi alma tutanağının altındaki imza ile savcılıkta alınan ifadesi altındaki imzaların aynı olduğuna dikkat çeken Av. Murat Tanfer Türemen, “Sanığın söz konusu belgeyi zorla imzalattırıldığını belirtmesine rağmen, 14.05.2018 tarihinde mahkemede savunması alınıncaya kadar bu iddiasını dile getirmediği, zorla imzalattırıldığı iddiasına yönelik idari, hukuki ve cezai herhangi bir başvurusunun bulunmaması, ceza hukukunda delil serbestisi ilkesinin geçerli olması ve delilin bir çeşidi olan ikrarın ceza hukukunda kesin delillerden olması, 02.08.2016 tarihli sanık tarafından imzalanan belgenin niteliği itibariyle ‘sanığın yazılı ikrarı’ niteliğinde olması karşısında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu açıkça sabit olan sanığın üst sınırdan cezalandırılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.