FETö, CHP ve iYi Parti'yi yalnız bırakmadılar... Sedat Peker'e bir destek de PKK'dan

Çektiği videolarda içi boş ve mesnetsiz iddialar ortaya atarak vatandaşları AK Parti hükümetine karşı galeyana getirmeye çalışan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e CHP, FETÖ ve İYİ Parti'nin ardından bir destek de eli kanlı terör örgütü PKK'dan geldi.

Terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili konuştu.

Örgütün yayın organı olan ANF’ye konuşan Karasu, Peker'in asılsız iddialarının doğru olduğunu ileri sürdü.

Peker'e açık açık destek veren teröristbaşı, "Küçümsemek ve önemsiz kılmak doğru değildir. Bir zamanlar baş tacı edilen ve bu sistemin içinde yer verilen, bu nedenle her şeyi bilen Sedat Peker’in açıklamaları çok önemlidir" diye konuştu.

"Bundan daha sıcak net bilgiler bulmak mümkün değildir" diyen teröristbaşı Karasu sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Anlaşılıyor ki; Alaattin Çakıcı dışarı çıkarılınca Sedat Peker’in dışlanması durumu ortaya çıkmış” diyen Karasu, “Bu ilişkiler yumağının esası Kürt halkına karşı savaş üzerinden şekilleniyor. Bu nedenle birçok kirli iş, kirli rant, kirli ilişkiler var. Öyle kirli ilişkiler ortaya çıkacak ki, herkes şaşıracak. Hatta bu kadar da olmaz, denilecek bilgiler ve olaylar orta yere serilecek."

Terör örgütü PKK'ya kan kusturan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da istifa ettirilmesi gerektiğini dile getiren Karasu, ayrıca AK Parti hükümetinin devrilmesi için ayaklanma çağrısında bulundu.

"Bu siyasi ortamda en doğru mücadele, bu iktidarı istifaya zorlamaktır" diyen teröristbaşı, CHP, İYİ Parti ve HDP'ye çağrı yaparak, "Tüm muhalefet ve demokrasi güçleri böyle bir paydada birleşirse bu iktidar da ayakta kalamaz. O zaman demokratik bir yönetimin de; Türkiye’nin demokratikleşmesinin önü de sonuna kadar açılır" şeklinde küstah sözler sarfetti.

Öte yandan CHP, FETÖ ve İYİ Parti'nin ardından terör örgütü PKK'nın da Peker'in sırtını sıvazlayıp destek vermesi Peker'in kimlerin maşalığını yaptığını bir kez daha ortaya koydu.