FETÖ-ÇETE-CHP aynı kumpas devrede

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Firari mafya artığı Sedat Peker üzerinden düğmesine basılan kara propagandanın dozunu artıran karanlık şebeke, 17-25 Aralık sürecinde FETÖ’nün yürüttüğü kumpasın tıpatıp aynısını devreye soktu.

Fuat Avni oldu 'Deli Çavuş'

Akit’e konuşan uzmanlar, FETÖ’cü operasyon çocuklarının kumpasları ile mevcut süreçteki ahlaksızlıkların aynı merkezden yürütüldüğünü ele veren 10 benzerliği şöyle sıraladı:

17-25 Aralık’ta dezenformasonun merkezi Fuat Avni hesabıydı, şimdi Deli Çavuş hesabı.

17 25 Aralık genel seçimlere 4 ay kala başlatılmıştı, Deli Çavuş da genel seçimlere 9 ay kala başladı.

IMF borcunun sıfırlanıp para baronlarının ülkeden def edildiği yıl 17-25 Aralık başlatılmış, Fuat Avni pislik saçmaya başlamıştı. Şimdi de faiz lobisine darbenin indirilmesinin ardından Deli Çavuş başladı.

17-25 Aralık’ın düğmesine Gezi başarısız olunca basılmıştı, Peker’in yalanları ise kur ve stokçulukla iktidar devrilemeyince başlatıldı.

FETÖ’cüler küçük bir doğrunun etrafına onlarca yalan ekleyerek operasyon yürütüyordu, Peker de iddiasını silsile halinde sürdürdüğü iftira tweet’leriyle kamuoyuna sunuyor.

Muhatapları iddiaları çürütüp yargıya başvursa da, yalanlarını troll hesaplar üzerinden yaymaya devam ediyorlardı. Sosyal medya kanununun çıkmamasını fırsat bilen şebeke yine aynı taktiği uyguluyor.

17-25 Aralık’ta parasal iddiaların yalanlanmasının ardından bel altı kaset ve iddialar gündeme getiriliyordu. Peker de Zehra Taşkesenlioğlu’nun ev ortamında çekilmiş mahrem görüntülerini yayınlamaya kalktı.

17-25’te Fuat Avni’nin yalanları muhalefet ve fondaş medyada dillendirilip tekrarlana tekrarlana zihinlere işleniyordu. Deli Çavuş’un yalanları da manşetlerle gündem yapılıyor.

Hedef hep Erdoğan

Yargı çiğnenerek başlatılan 17-25 Aralık operasyonlarının devamında bütün tezviratlar sosyal medya üzerinden paylaşılıp yargının suskun kaldığı iddia ediliyordu. Deli Çavuş’un yalan iddialarını da yargıya taşımak yerine Twitter çöplüğünde yayınlıyorlar, sonra da “Savcılar neden harekete geçmiyor” diye yaygara koparıyorlar.

17-25 Aralık’ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafındaki kilit isimler ve aile fertleri hedef alınıp rüşvet iftiralarıyla yıpratılmaya çalışılıyordu. Mevcut süreçte de AK Partili vekiller, aile fertleriyle birlikte yalanlara malzeme edilip hedef alınıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ise, şunları dile getirdi:

Neden yargıya gitmiyorlar?

“Deli Çavuş hesabını aynı Fuat Avni hesabında olduğu gibi birden fazla kişi kullanıyor. Yalanların hepsi Gezi ve 17-25 Aralık kalkışmalarının benzeri ve tekrarı. Emperyalist güçler ülke içindeki emir erleri olan sözde muhalefet kanadına ‘savcılar nerede diyerek kaos çıkarın’ talimatı verdiklerini düşünüyorum. Madem muhalefete göre ortada bir suç var, neden gidip suç duyurusunda bulunmuyorlar da sosyal medyada yaygara koparıyorlar? Çünkü algı operasyonu yapıyorlar. Muhalefet Cumhur İttifakı’nı sandıklarda yenemeyeceğini anladığı için böyle kirli hamleler yapıyor.”

Mafya, terör, siyaset

Gazetemize konuşan Araştırmacı Yazar Murat Özer de, şunları söyledi: “Türkiye’de şu an mafyanın ensesine devlet çökmüş durumda. Son birkaç haftada İstanbul Gümrük Müdürlüğü, Ambarlı Limanı’nda 12 milyon uyuşturucu hap ele geçirdi. Üstelik uluslararası bir mafya örgütünün sevkıyatı çökertildi. Gaziantep’te 300 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Van’da bir başka gruba müdahale edildi. Devlet uyuşturucu mafyasına göz açtırmıyor. Ve neredeyse PKK eylem yapamaz hale geldi. 120 bin Fetullahçı devlet kurumlarından temizlendi. Artık son ümitleri tükenmiş durumda, ecel terleri döküyorlar. Çok şükür devlet artık bunların hepsini kökünü kazıyacak. Ee doğal olarak muhalefetin başı, bir mafya liderinin eteğinin altına sığınarak ondan medet umuyor. Bir utanç olayıyla karşı karşıyayız. Bütün gün ‘mangırlı’ medya üzerinden iğrenç bir mafya bozuntusunun sözlerini sürekli gündemleştiriyorlar. Varsa bir belge, savcılığa versenize. Eğer suç varsa burada gidip suç durusunda bulunun. Neden gidip savcılığa suç durusunda bulunmuyorsunuz? Gidemezler çünkü hepsi yalan!”

Müfteri kaçarken enselendi

Boşanmak üzere olduğu eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun ev içi kıyafetli görüntülerini Sedat Peker’e servis eden eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, FETÖ’cüler gibi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken enselendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ban, deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarıyla Milas’ta yakalandı. Emniyet güçlerinin operasyonuyla yakayı ele veren Ban hakkında “eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideriyle paylaşmak”, “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.