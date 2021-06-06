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Siyaset FETÖ borsası işte böyle işledi! İlk mesaj WhatsApp'tan
Siyaset

FETÖ borsası işte böyle işledi! İlk mesaj WhatsApp'tan

Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun avukatlığını yapan Kazım Yiğit Akalın’ın, FETÖ’den yargılanan S.Ç.’nin serbest kalabilmesi için 200 bin dolar istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 13:37:00 -
FETÖ borsası işte böyle işledi! İlk mesaj WhatsApp'tan

Cumhuryet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatlığını yapan Kazım Yiğit Akalın'ın organizatörü olduğu iddia edilen 6 kişilik FETÖ borsası şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi tamamlandı.

 4'ü polis, 2'si avukat 6 şüpheli hakkında "rüşvet almak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen 111 sayfalık iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianameye göre avukat Kazım Yiğit Akalın, içinde polis ve avukatların bulunduğu şebeke eliyle yüksek miktarlarda rüşvet karşılığında FETÖ'den yargılanan isimlerden para talep etti. Soruşturma dosyasında o isimlerden birinin FETÖ soruşturması yürütülen iş insanı Ş.Ç. olduğuna yer verildi. Buna göre rüşvet talebi için Ş.Ç.'nin avukatı Mehmet İplikçioğlu ile ilk olarak 1 Mart'ta Whatsapp üzerinden iletişime geçti. HTS kayıtlarında şüpheli polis memuruyla 176 kez Facetime uygulaması üzerinden arama kaydına rastlanırken, bir diğer polisle 328 kez etkileşim sağlandığı tespit edildi. Akalın ve 4 polis memurunun FETÖ dosyasının takibi için gerçekleştirilen eylemlerin olduğu süre zarfında, yoğun iletişim ve ortak baz kayıtlarına rastlandı.

150-200 bin dolar istedi

3 Mart'ta Kazım Yiğit Akalın'ın, avukat İplikçioğlu'nun ofisine gittiğine yer verilen iddianamede Akalın'ın, "Ş.Ç.'yi bekletmeyiz. Ona yardımcı olacak şekilde ifadesini alırız. Emniyetten serbest bırakılır. Bunun karşılığında 150-200 bin dolar istediklerini söylediler" teklifinde bulunduğuna yer verildi.

Ş.Ç.'nin bu teklifi önce reddettiği ardından 4 Mart'ta teklifi yapanlarla tanışmak istediği anlatıldı. Akalın'ın irtibatlandırdığı polis memuru ve İplikçioğlu tanışmalarından bir gün sonra İmessage üzerinden iletişim sağladı.

(Sabah)

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Yorumlar

Gkhan D.

Sen onu bunu bırak Sedat Peker'in söylediklerine cevap ver .. 
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Ömer

2 veya 6 yıl nedir cezamı.. onunda yarısı yatırmıyorlar..  
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