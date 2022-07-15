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Gündem FETÖ bahanesi ile… Cumhuriyet’ten 15 Temmuz’da alçak suçlama
Gündem

FETÖ bahanesi ile… Cumhuriyet’ten 15 Temmuz’da alçak suçlama

Cumhuriyet, 15 Temmuz'un yıl dönümünde tüm cemaatleri hedef alarak alçak bir yayına imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 14:43:00 -

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde, Cumhuriyet paçavrası rezil bir haberle gündeme geldi. Haberde Türkiye'deki tek tehlikeli yapılanmanın FETÖ olmadığı söylenirken, tüm tarikat ve cemaatler hedef gösterildi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Cumhuriyet'in skandal haberi de masaya yatırıldı.

İkiyüzlü tavra dikkat çeken Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Öyle bir yanılgı içindeler ki, bir yandan tek tehlike FETÖ değil deyip bütün dindarlar hedef haline getiriyorlar, sonra CIA'in kucağındaki FETÖ'cüleri koruyup kolluyorlar. Askeri okul öğrencileri serbest kalmalı diyen kim? Askeri okullara FETÖ'cüleri doldurdular diyen de kendileri."

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