FETÖ ayrıntısı tepki çekmişti! Galatasaray, Beşiktaş'a savaş açtı

Galatasaray, Milot Rashica transferindeki tepki çeken paylaşımı nedeniyle Beşiktaş İletişim Sorumlusu ve sosyal medya çalışanları hakkında işlem başlattı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş'tan özür beklediklerini belirtmişti. Beşiktaş ise yaptığı açıklamada, transfer videosunda kasıt, art niyet ve ima amacı taşımayan bir sahneye takıldığını ve Galatasaray'ın açıklamasını yersiz, gereksiz ve hadsiz bulduğunu ifade etmişti.

Süper Lig devlerinden Galatasaray Kulübü Hukuk Departmanı, Milot Rashica transferindeki tepki toplayan paylaşım nedeniyle Beşiktaş İletişim Sorumlusu ve sosyal medya çalışanları için işlem başlattı.

İşlem başlattılar

Sarı-kırmızılıların hukuk departmanı, Rashica'nın transferinde kullanılan ve tepki çeken video nedeniyle Beşiktaş İletişim Sorumlusu ve sosyal medya çalışanları için işlem başlattı.

Ne olmuştu?

Taraftarlar, videoda Galatasaray stadyumu görüntülerinin,14 Haziran 2012'de Türk Telekom Arena'da düzenlenmiş olan 10. Türkçe Olimpiyatları etkinliğinden olduğunu iddia etmiş ve bu duruma tepki göstermişti.

Kaynak: Sporx

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