FETÖ artıklarına operasyon! Çok sayıda ilde harekete geçildi

Türkiye’de yönetimi ele geçirmeye çalışan ABD kucağındaki Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Eski gücü kalmayan terör örgütünün artıkları da tespit edildikleri yerde paketleniyor.

Bu operasyonlar kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından 10 şehri kapsayan bir operasyon başladı.

FETÖ’nün polis okulu talebelerinden sorumlu olduğu iddia edilen mahrem imamlarına yönelik operasyonda, 2010-14 yılları arasında, Balıkesir Polis Okulu’ndaki öğrencilerden sorumlu olduğu belirtilen ve haklarında adli soruşturma olmayan 13 şüpheli için harekete geçildi.

13 şüpheliyi kapsayan söz konusu operasyon, Balıkesir merkezli, İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl olmak üzere 10 ayrı şehri kapsıyor.