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FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş

40 yıl boyunca devletin kılcal damarlarına kadar sızan ve Başkan Erdoğan’ın dirayetiyle inleri darmadağın edilen Fetullahçı ihanet şebekesine yönelik polemikler ahlak sınırlarını aşıyor. AK Parti kurulmadan önce 1999’da FETÖ’nün varlıkları: 88 vakıf, 20 dernek, 128 özel okul, 218 şirket, 129 dershane, 500 öğrenci yurdu, 17 medya organı , TV istasyonu, 2 radyo, 1 banka, 1 sigorta şirketi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:50
FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş

Fetullahçı ihanet şebekesinin siyasi ayağına yönelik her tartışmayı AK Parti’ye fatura etmeye kalkışan CHP zihniyetinin argümanlarını hakikatler çürütüyor. Sızdığı hemen her sektörde AK Parti kurulmadan önce yapılanan FETÖ’nün 28 Şubat sürecinde devasa bir imparatorluk haline geldiği, 1999 yılında medya, sivil toplum, iş dünyası, eğitim camiası gibi birçok alanda ülkeyi zehirli sarmaşık gibi sardığı kaydedildi.

Bağdaştırma girişimleri çürüdü

15 Temmuz darbe kalkışmasının 3’üncü yıldönümünde TBMM’yi sabote eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un sözleri tartışılmaya devam ediyor. “15 Temmuz, kendi halkına kurşun sıkan FETÖ’yü de ona yol verenleri de asla unutturmayacaktır” şeklinde sözler sarf eden ve AK Parti ile FETÖ’yü ilişkilendirme küstahlığına başvuran CHP’li Özkoç kamuoyunun her kesiminden tepki görmüştü. Özkoç’un paralelinde açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, “3 yıl oldu, FETÖ’nün siyasi girişimi nerede?” sorusunu gündeme taşıdı. FETÖ’den tutuklanan Milletvekili Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılması için Ankara’dan İstanbul’a yürüyen Kılıçdaroğlu’nun sözleri samimi bulunmazken, 17-25 Aralık sürecinde Fetullah Gülen’in davetiyle ABD’ye giden CHP’li Engin Özkoç’un hezeyanları TBMM’de tansiyonu yükseltmekten öteye gidemedi. FETÖ’nün AK Parti iktidarı döneminde güçlendiği yalanını her fırsatta dillendiren CHP kurmaylarının haddi aşan sözleri, gerçekler karşısında itibarsız kalıyor.

En çok 28 Şubat’tan nemalandı

40 yıl boyunca devletin kılcal damarlarına kadar sızan Fetullahçı ihanet şebekesinin tüm inleri, CHP milletvekillerinin tüm engelleme çabalarına rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetiyle darmadağın edildi. Ordu, emniyet, medya, sivil toplum, iş dünyası ve eğitim camiası başta olmak üzere her alanda yapılanan FETÖ iblisi, en stratejik oluşumlarını 28 Şubat sürecinde tamamladı. AK Parti’nin kuruluşundan önceki Demirel, Ecevit, Çiller, Mesut Yılmaz gibi siyasi figürlerin tamamıyla yakın ilişki kuran Fetullahçı çete, 1999 yılına kadar gizli imparatorluk hüviyetini kazandı. Fetullahçı yapılanma; 1979’da Sızıntı dergisini, 1986’da Zaman gazetesi ile FEM dershanelerini, 1993’te Samanyolu TV ve Burç FM radyosunu, 1994’te Cihan Haber Ajansı ile Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’nı, 1996’da Bank Asya gibi örgütsel uzantılarının tamamını faaliyete geçirdi.

AK Parti kurulmadan büyüdüler

28 Şubat sürecinde bütün İslami çalışmaları engelleyen Laikçi Kemalist cuntacıların kılına dahi dokunmadığı Fetullah Gülen’in kuruluşları, hiçbir engelle karşılaşmaksızın sinsi eylemlerini sürdürdü.

FETÖ, 1999 yılına kadar legal-illegal yüzlerce oluşumuyla tüm yurda yaydı. AK Parti’nin henüz kurulmadığı 1999 yılı itibariyle FETÖ’nün ülkemizdeki karanlık ağı kayıtlara şöyle geçti: 88 vakıf, 20 dernek, 128 özel okul, 218 şirket, 129 dershane, 500 öğrenci yurdu, 17 medya organı - 250 bin tirajlı 1 gazete, TV istasyonu, 2 radyo, 1 banka, 1 sigorta şirketi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:50
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Fetullahçı ihanet şebekesi
  5. AK Parti
  6. CHP
  7. FETÖ
  8. 28 Şubat süreci
  9. 15 Temmuz darbe kalkışması
  10. TBMM
  11. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
  12. CHP’li Özkoç
  13. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  14. FETÖ’den tutuklanan Milletvekili Enis Berberoğlu
  15. 17-25 Aralık süreci
  16. Fetullah Gülen
  17. CHP’li Engin Özkoç
  18. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  19. Demirel
  20. Ecevit
  21. Çiller
  22. Mesut Yılmaz
  23. FEM dershaneleri
  24. Samanyolu TV
  25. Burç FM radyosu
  26. Cihan Haber Ajansı
  27. Gazeteci ve Yazarlar Vakfı
  28. Bank Asya
  29. Laikçi Kemalist cuntacılar
  30. Zaman gazetesi
  31. Sızıntı dergisi

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