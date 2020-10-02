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Dünya Fetih'in Merkez Komitesi İstanbul'da Hamas ile yapılan anlaşmaları oy birliğiyle onayladı
Dünya

Fetih'in Merkez Komitesi İstanbul'da Hamas ile yapılan anlaşmaları oy birliğiyle onayladı

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin Merkez Komitesi, yaklaşık bir hafta önce İstanbul'da Hamas ile yapılan anlaşmaları oy birliğiyle onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:46:00 -
Fetih'in Merkez Komitesi İstanbul'da Hamas ile yapılan anlaşmaları oy birliğiyle onayladı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın raporuna göre El Fetih Merkez Komitesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlığında Ramallah'ta toplandı.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, hareketin Merkez Komitesi üyeleri Cibril er-Rucub, Ruhi Fettuh ve Azzam al-Ahmed'in İstanbul'da Hamas ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul'da Hamas ile yapılan anlaşmaların oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Milli ortaklığın geri dönüşü olmayan stratejik bir seçim olduğu ifade edilen açıklamada, bu ortaklığın Filistin Kurtuluş Örgütü'ndeki siyasi sistemin tüm bileşenlerinde geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda Merkez Komitesi, Rucub, Fettuh ve Ahmed'i bir an önce seçim kararnamelerini çıkarmaya devam etme ve böylelikle seçim sürecini olgunlaştırma yetkisi verdi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Fetih Hareketi ile Hamas heyetleri arasında halk direnişi, ulusal birlik liderliğinin kurulması, Filistinli grupların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak anlaşma, seçimler gibi konuların görüşüldüğü görüşmeler yapıldı. .

Hamas Ulusal İlişkiler Bürosu Başkanı Hüsam Bedran, görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, Fetih hareketiyle önemli noktalarda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

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