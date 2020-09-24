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Aktüel Fetih ve Hamas'ın görüşmelerinden "ulusal diyalog" kararı çıktı
Aktüel

Fetih ve Hamas'ın görüşmelerinden "ulusal diyalog" kararı çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:03:03 -
Fetih ve Hamas'ın görüşmelerinden "ulusal diyalog" kararı çıktı

GAZZE (AA) - Fetih Hareketi ve Hamas heyetinin Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda taraflar, Filistinli grupların katılımıyla kapsamlı bir ulusal diyalog için sunulacak bir "vizyon" üzerinde anlaşmaya vardı.

İstanbul'daki Filistin Konsolosluğunda yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra yapılan ortak açıklamada, "vizyon" hakkında ayrıntı paylaşılmazken, kararın geçen günlerde Beyrut ve Ramallah'ta düzenlenen genel sekreterler konferansının sonuçlarına dayandığı belirtildi.

Açıklamada, Filistin güçleri ve gruplarının katılımıyla düzenlenecek kapsamlı ulusal diyalog görüşmelerine sunulmak üzere iki heyet arasında mutabık kalınan bir vizyon geliştirildiği kaydedildi.

Ulusal mutabakatın nihai ve resmi bildirisinin, Filistinli grupların genel sekreterlerinin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın himayesinde en geç 1 Ekim'de yapacağı toplantıda açıklanacağı hatırlatılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve halkına ev sahiplikleri için teşekkür edildi.

Toplantılarda, Fetih heyetine FKÖ Yürütme Kurulu üyesi Cibril er-Racub, Hamas heyetine ise Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri liderlik etti.

Filistin’deki bölünmüşlüğün en önemli iki tarafı olan Fetih ile Hamas hareketleri arasında salı gününden bu yana İstanbul’da bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Heyetler arasındaki görüşmelerde tarafların uzlaşma durumu ve genel seçimlerin düzenlenmesine ilişkin konular ele alındı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Fetih ile Hamas hareketleri arasında İstanbul'daki görüşmelerin olumlu ve verimli olduğunu belirtmişti.

Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemiyor.

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