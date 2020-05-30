Fetih Suresi’nin okunması umut oldu

Oğuzhan Gültekin Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile yıllardır ibadete hasret kalan Ayasofya’da İstanbul’un fethinin 567’nci sene-i devriyesi dolayısıyla Fetih Suresi okundu ve fetih duası yapıldı. Bu uygulama Müslümanlara umut olurken, Bizans kalıntılarını ise çıldırttı. Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Nuri Ünal, “Ayasofya’nın ibadete açılması dünyaya karşı tekrar varlığımızın hissettirilmesini sağlayacaktır” dedi. Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar da, “Allah bize günleri nasip etti, inşallah ibadete açıldığını görmeyi de nasip edecektir” dedi. Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt ise, “Hukuksuzca ibadete kapatılan Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması için hükümetimizi sonuna kadar destekliyoruz” dedi.