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Aktüel Fetih-Der'den İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Aktüel

Fetih-Der'den İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:47:08 -
Fetih-Der'den İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

HATAY (AA) - Fetih İlim Kültür ve Araştırma Derneği (Fetih-Der) tarafından, Suriye'nin İdlib bölgesinde kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 500 gıda kolisi gönderildi.

Dernek Başkanı Yılmaz Bulat, yazılı açıklamasında, Suriye'deki yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bağışçılarının destekleriyle Suriyeliler'i yalnız bırakmadıklarını bildiren Bulat, şunları kaydetti:

"Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yine bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyamız kapsamında Aralık 2020 ve Şubat 2021 arasında Suriye'ye 100 tır kış yardım malzemesi göndereceğiz. Bölgede kış mevsimi insanlar için oldukça zor geçiyor. Çadırlarda yaşayan sivillerin ciddi eksikleri var. Bu eksikler bir an evvel giderilmezse mağdur olacaklar. Bu yüzden kış yardım kampanyamızın ilk çalışmasını Suriye'deki lojistik merkezimizden 2 bin 500 gıda kolisini kamplara göndererek başlatıyoruz. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'deki lojistik merkezimizi ziyaret etti. Kendilerine kış yardım kampanyamız hakkında bilgi verdik. Suriye halkına ve kampanyamıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz."

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