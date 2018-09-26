Fethiye'de safari cipi devrildi, 11 yaralı!

Kaza, ilçeye bağlı Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; içerisinde yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu Salih K. yönetimindeki 48 FK 747 plakalı safari cipi, kontrolden çıkınca devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza sonrası araç şoförü Salih K. ile araçta yolcu olarak bulunan Filistin uyruklu Hamza Dadaş, Salih Dadaş, Hilmi Dabasu, Ala Dabasu, Mohammad Saleh Dabasu, Wael Babasu, Makedonya uyruklu Gordava Sadıkoviç, Ergın Sadıkoviç ile Fikret Sidekli, Elif Sidekli yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kaza anı olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.