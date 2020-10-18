Fethiye'de otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.
Akarca Mahallesi Yerguzlar Caddesi'nde park halindeki 48 K 9863 plakalı otomobilini çalıştıran sürücü, aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti.
Otomobilin motorunu durduran sürücü kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bildirdi.
Gelen itfaiye ekibi, kediyi kurtardı.