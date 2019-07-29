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Fethiye'de kayalıklardan düşen kadın yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
Fethiye'de kayalıklardan düşen kadın yaralandı

İzmir'den ilçeye tatile gelen Müge Örgün (41), Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Örgün'ün koydaki şelale bölgesinde yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından sedyeye alınan Örgün, yaklaşık bir saatlik taşımanın ardından ambulansa ulaştırıldı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Örgün'ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
  1. İzmir
  2. Müge Örgün
  3. Kabak Koyu
  4. Muğla
  5. Fethiye
  6. yaralanma
  7. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi

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