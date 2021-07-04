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Gündem Fethiye'de içinde 38 kişi bulunan tur teknesi battı: 1 ölü 2 yaralı
Gündem

Fethiye'de içinde 38 kişi bulunan tur teknesi battı: 1 ölü 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu yaralanan bir çocuk yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 08:41:00 -
Fethiye'de içinde 38 kişi bulunan tur teknesi battı: 1 ölü 2 yaralı

Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

İçinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın ailesiyle Fransa'dan tatile geldiği, ailenin iki çocuğundan biri olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından teknede bulunanlardan birçoğunun kendi imkanlarıyla karaya çıktığı, bazılarının da olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekibi, bölgedeki dalış okullarının botları ile taksi botlar yardımıyla karaya çıkarıldığı öğrenildi.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Fırat, "Teknenin ön tarafında bir kırılma oluyor ve tekne parçalanıyor." dedi.​​​​​​​

 

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