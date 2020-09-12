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Yerel Fethiye’de feci paraşüt kazası! Hayatını kaybetti
Yerel

Fethiye’de feci paraşüt kazası! Hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde paraşütüyle kayalıklara çakılan İrlandalı Yury Vasilyevich hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 10:52:00 -
Fethiye’de feci paraşüt kazası! Hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan dünyaca ünlü Babadağ’da feci bir kaza yaşandı.

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre İrlandalı Yury Vasilyevich, tatil için Fethiye, Ölüdeniz’e geldi. Yamaç paraşütü yapmak isteyen İrlandalı turist, 1700 metre pistine çıktı. Yapılan hazırlıkların ardından Vasilyevich, tekli kalkış yaparak uçmaya başladı.

Kalkıştan kısa bir süre sonra Vasilyevich, kayalıklara çakıldı. İrlandalı turistin düşüş nedeni henüz anlaşılamadı.

Paraşütün kayalıklara düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa süre içinde bölgeye sağlık ekipleri, Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, İrlandalı turistin olay yerine son nefesini verdiğini belirledi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Vasilyevic’in cansız bedeni cenaze nakil aracına taşındı.

Turistin cesedi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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