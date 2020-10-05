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Aktüel Fethiye'de dalgıçlar denizin dibini temizledi
Aktüel

Fethiye'de dalgıçlar denizin dibini temizledi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:09:23 -
Fethiye'de dalgıçlar denizin dibini temizledi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde, denizden zıpkın, plastik, cam şişe ve demir boru çıkarıldı.

Karagözler Mahallesi'ndeki iskelede Fethiye Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ile Fethiye Dalış Kulübü iş birliğinde, deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Ekipteki 3 dalgıç, yaklaşık bir saat süren çalışmada denizden zıpkın, plastik, cam şişe ve demir boru çıkardı.

Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, etkinliğe destek veren dalgıçlara ve kurumlara teşekkür plaketi verdi.

Kabak, belediye olarak bütün yaz boyunca kıyılarda temizlik kampanyaları ve çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Deniz dibi temizliği etkinliğinde de çeşitli atıkların toplandığını anlatan Kabak, "Dikkatli olduğumuz zaman ve çevre koruma bilinciyle yaklaştığımızda Fethiye'de çok daha iyi bir yaşam kalitesi bulacağız. Bu anlamda tüm halkımızdan daha dikkatli olmalarını ve daha çevreci yaklaşmalarını istiyorum." dedi.

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