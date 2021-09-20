Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca disipline mi verildi?
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca istifa mı edecek? CHP’de belediye başkanlarının vukuatının ardı arkası kesilmiyor. Bolu belediye Başkanı Tanju Özcan’nın tüp bebek için yardım talebine skandal bir cevap vermesi sonrası gelen yoğun tepkiler üzerine Özan disipline sevk edilerek uyarı cezası almıştı. Bir vatandaşa küfür ettiği ses kaydı ortaya çıkan Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında karar verildi. Peki Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca disipline mi verildi?
CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, Bir vatandaşa küfür ettiği ses kaydı ortaya çıkan Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disiplin kurulana sevk edildiğini açıkladı.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kendisini Facebook'tan eleştiren Serkan Yalnız'ı messenger üzerinden arayıp 12 dakika boyunca küfür etmişti. CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Karaca'nın vatandaşa küfürler saydırdığı 12 dakikalık ses kaydının bir kısmı ortaya çıkmıştı.
Alim Karaca kimdir?
Alim Karaca, 09 Temmuz 1973’te, Fethiye’de doğmuştur. Öğrenimine Kumluova İlkokulu'nda başlayan Karaca, ortaokul ve liseyi İstanbul Beylerbeyi’ndeki H.Ömer Sabancı okullarında, yükseköğrenimini ise, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Siyasi hayatına ise, İstanbul’da lise öğrencisi olduğu dönemlerde, CHP Gençlik Kolları’nda başlamıştır. Alim Karaca, 2009–2014 yılları arasında Kumluova Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP’den Fethiye Belediye Başkanı seçilmiştir. Karaca, İngilizce öğretmeni Çiğdem Karaca’yla evlidir; biri kız, biri erkek olmak üzere 2 çocuk babasıdır.