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Fethi Yaşar’dan Ankaragücü’ne destek

Yenimahalle Belediyesinden Ankaragücü’ne altyapı tesisi müjdesi geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
Fethi Yaşar’dan Ankaragücü’ne destek

Yenimahalle Belediyesinden Ankaragücü’ne altyapı tesisi müjdesi geldi. Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaragücü için Batıkent’te altyapı tesisi inşa edeceklerini ve merhum taraftarlar Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz’ün ismini vereceklerini söyledi.


Batıkent’te 16 bin 745 metrekare proje alanına inşa edilecek olan altyapı tesisinde nizami ölçülerde futbol sahası, tribün, sosyal tesisler, üç kulvarlı koşu yolu, çocuk oyun alanı, egzersiz alanı ve otopark gibi bölümler bulunacak. Tesisin Başkentli tüm gençlere hitap edeceğini ifade eden Başkan Yaşar, “Batıkent’te yapacağız ve teslim edeceğiz. Bu tesislerin Ankaragücü’ne ve Ankara’nın gençlerine hayırlı olacağını düşünüyorum. Trafik kazasında hayatını kaybeden iki genç taraftar Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz’ün ismini vereceğiz. Onların cenazesine gittiğimde çok üzüldüm. Ailelerinin duasını almanın da Yenimahallelerin görevi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.



"Seçilecek başkanlar sahip çıkmalı"


Tesisi yaz sezonuna teslim edeceklerini kaydeden Yaşar, "Ankaragücü köklü bir kulübümüz, Ankara’nın simgesi. Ben göreve geldiğimden beri Ankaragücü’ne her türlü yardımı sağladım. Ankaragücü’nün tesisleri zaten bizim ilçemizde. Rahmetli Abdurrahman Oğultürk mevcut tesisleri vermişti. Kulübün en kötü zamanlarda eksiklerini giderdik, sahip çıktık" şeklinde konuştu.


Ankaragücü’nün bugünkü yönetiminin büyük başarı gösterdiğinin altını çizen Yaşar, "Takımı 2’nci Lig’ten Süper Lig’e çıkardılar. İnşallah bu sene de ortalarda tamamlar. Ekonomik sorunları var, bunlar olmayabilirdi. Büyükşehir Belediyesi çok güçlü bir bütçeye sahip. Osmanlıspor’a, Keçiörengücü’ne verdiği desteği Gençlerbirliği ile Ankaragücü’ne de verebilirdi. Bunlar düşmeyebilirdi. Süper Lig’de 2-3 takımımız daha olabilirdi. Bunlar geride kaldı. Seçilecek yerel yöneticilerin, bilhassa Büyükşehir Belediyesinin bütün diğer Anadolu ve İstanbul’daki takımlarda olduğu gibi Gençlerbirliği ve Ankaragücü’ne de sahip çıkmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Sadece yabancı oyuncuların olduğu takımları beğenmediğini de vurgulayan Yaşar, "Bizim takımlarımızda Türk gençleri oynamalı. Takımlarda neredeyse İstiklal Marşı’nı okuyacak adam yok. Bu herkese üzüntü veriyor. Altyapı çok önemli. Bu konuda başarılı olmuş Altınordu gibi kulüplerimiz var. Gençlerbirliği, İlhan Cavcav zamanında çok oyuncu yetiştirdi. Ankaragücü’nde de kulüp yöneticilerinin alt yapıyı geliştirmeleri lazım. Yerel yönetimlerin de altyapı tesislerini kulüplere tahsis etmesi lazım. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak gençlerin yetişeceği güzel bir altyapı tesisini Ankaragücü’ne kazandıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
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