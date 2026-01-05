Cumhuriyet’ten benzeri görülmemiş ihanet! Haydut ABD’ye adeta 'Türkiye'ye saldır' mesaj verdiler

Cumhuriyet gazetesi, milli çıkarlarımızı hiçe sayan bir habercilik anlayışıyla yine şaşırtmadı. Gazetenin iç sayfalarında yer alan bir haberde, adeta ABD'ye "Türkiye'ye de saldırın" mesajı gönderildi.

Venezuela ile yürütülen yasal altın ticaretini dillerine dolayan karanlık odaklar, ülkemizi haydut devlet ABD'nin hedef tahtasına oturtmak için kirli bir algı operasyonuna girişti. Kendi devletini yabancı güçlere ihbar edercesine yapılan bu yayın, Akit TV'de Manşetlerin Dili programında milli iradeye karşı yapılmış açık bir ihanet olarak yorumlandı.

Sınırları aştı

Milli menfaatlerimizi her fırsatta baltalamayı görev edinen Cumhuriyet gazetesi, bu kez sınırları aşarak adeta bir istihbarat bülteni gibi çalışmaya soyundu.

Gazetenin iç sayfalarında gizlenen skandal haberde, Türkiye'nin Venezuela ile gerçekleştirdiği tamamen yasal ve şeffaf altın ticareti, ABD’li haydutların "yaptırım radarına" sokulmak istendi.

Batılı efendilerine yaranmak için kendi ülkesini hedef tahtasına koyan karanlık odak, "Türkiye de bu ticaretin içinde" diyerek Washington'a adeta operasyon sinyali gönderdi. Milletin parasına ve devletin ticaretine göz diken küresel çetelere yol gösteren bu yayıncılık anlayışı, kamuoyunda "Cumhuriyet’ten benzeri görülmemiş ihanet" olarak yorumlandı.

Kendi devletini yabancı bir güce ihbar edecek kadar gözü dönenlerin bu kirli tezgahı, milli iradenin sert duvarına toslamaya mahkumdur.