Maduro Guerra, "İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek” İşbirlikçiler ortaya çıkacak

Çevrim içi paylaşılan ses kaydında konuşan Maduro Guerra, sorumluların tarih önünde ortaya çıkacağını belirtti. Açıklamaları, babasının etrafında şekillenen Chavismo hareketi içinde iç ayrılıkların olabileceğine işaret etti. "İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek. Tarih bunu açığa çıkaracak" ifadelerini kullandı.

La Guaira eyaletinden milletvekili ve iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti’nin (PSUV) üst düzey isimlerinden biri olan Maduro Guerra, destekçilere birlik çağrısı yaptı. Parti üyelerinin ve destekçilerin 4 ve 5 Ocak’ta seferber edilmesini isteyen Guerra, siyasi yeniden toparlanmanın ve moralin korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, "dış saldırıya" karşı daha sıkı siyasi ve askeri koordinasyon gerektiğini söyledi.

Ses kaydında Maduro’nun ABD gözetiminde olduğunu doğrulayan Guerra, öfke ve acıya rağmen hareketin sokaklarda olmaya devam edeceğini vurguladı. "Bizi zayıf görmek istiyorlar. İyiyiz, sakiniz. Bizi halkın arasında göreceksiniz. Elbette canımız yanıyor, elbette öfkelendiriyor, ama

Venezuelalı siyasetçiler Diosdado Cabello ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD’nin operasyonunu kınasa da, askeri güçlerin neredeyse hiç direnç göstermemesi dikkat çekti. Cabello, Chavismo hareketinin tartışmasız varisi olarak öne çıkarken, Padrino López ve ordunun Maduro’ya bağlı olduğu biliniyor.

