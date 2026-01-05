Ne tansiyon ne şeker kalıyor: Sabahları bir kaşık tüketin yeter!

BU KARIŞIMIN SIRRI NE? Bu karışımın temelinde, kan şekerinin ani yükselmesini önlemeye ve damar sağlığını desteklemeye yardımcı olan doğal bileşenler yer alıyor. Lif açısından zengin yapısı sayesinde sindirimi yavaşlatıyor, bu da hem şeker dalgalanmalarının hem de tansiyon yükselmelerinin önüne geçilmesine katkı sağlıyor.