Ne tansiyon ne şeker kalıyor: Sabahları bir kaşık tüketin yeter!
Kan şekeri ve tansiyonu dengelemek için bacı doğal karışımlar yeterli olabiliyor. İşte 1 kaşıkla gelen şeker ve tansiyon dengesi…
Tansiyon ve şeker için 1 kaşık tüketeceğiniz doğal destek, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı ile birleştirildiğinde vücut dengesini korumada güçlü bir yardımcı olabilir. Doğru zamanda, doğru miktarda tüketmek ise en kritik nokta.
BU KARIŞIMIN SIRRI NE? Bu karışımın temelinde, kan şekerinin ani yükselmesini önlemeye ve damar sağlığını desteklemeye yardımcı olan doğal bileşenler yer alıyor. Lif açısından zengin yapısı sayesinde sindirimi yavaşlatıyor, bu da hem şeker dalgalanmalarının hem de tansiyon yükselmelerinin önüne geçilmesine katkı sağlıyor.
Nasıl Etki Ediyor? Kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olur Damar elastikiyetini destekler
uz ve şeker isteğini azaltabilir Tokluk hissini uzatır Bu etkiler sayesinde özellikle günün ilk saatlerinde veya akşam yemeklerinden sonra 1 kaşık tüketilmesi öneriliyor.
ŞEKERİ VE TANSİYONU ANINDA DENGELİYOR Sabah aç karnına tüketilen 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, özellikle birkaç damla limon suyu ile birlikte alındığında, kan şekeri ve tansiyon dengesini destekleyen doğal bir alışkanlık olarak öne çıkıyor.
Neden Zeytinyağı? Sızma zeytinyağı; içerdiği sağlıklı yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde: Kan şekerinin ani yükselmesini yavaşlatmaya yardımcı olur Damar yapısını destekler
Kan dolaşımını olumlu yönde etkiler Limon suyu ise bu etkiyi destekleyerek sindirimi kolaylaştırır ve yağ metabolizmasını harekete geçirir./ kaynak: akşam
