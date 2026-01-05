2 milletvekili daha AK Parti’ye geçiyor: Biri DEVA’dan, biri CHP’den! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karatutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadesini kullandı.

İstifa ve AK Parti’ye geçme kararını ne zaman aldığına ilişkin soru üzerine Karatutlu, uzun süredir Ak Parti ile temasları olduğunu, ancak son on gündür temas trafiğinin arttığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek son kararını verdiğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kararını nasıl karşıladığı sorusuna ise Karatutlu, "Sonuçta partiden birinin gitmesi kimseyi mutlu etmez ama bu tür değişimlerin de olması gerekiyordu. Önümüzdeki 1,5 yıllık süreçte Kahramanmaraşımıza daha iyi hizmet edeceğime inandığım için bu kararı aldım. Ben zaten AK Parti kökenliyim. Geçmişte İl Başkan Yardımcılığı bile yapmıştım” karşılığını verdi.

MECLİS'TEKİ DENGELER DEĞİŞİYOR

Bu istifayla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü. TBMM'de grup oluşturulması için en az 20 milletvekilinin olması gerekiyor.

Hakkındaki ihraç kararı sonrası CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da çarşamba günü AK Parti'ye katılacak. Karatutlu ile Çakır’ın katılımı sonrası AK Parti’nin Meclis'teki sandalye sayısı da 274’e çıkacak.

İki siyasetçiye rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öğrenildi.