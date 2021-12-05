Fesenjan, İranlılar arasında farklı tarifi olan bir tür güveçtir.

Fesenjan tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

4-6 kişilik

450 gram ceviz

2 yemek kaşığı zeytinyağ

2 yemek kaşığı tereyağ

900 gram kemiksiz tavuk eti

2 adet orta boy soğan

2 su bardağı nar pekmezi

Nar taneleri

Fesenjan nasıl yapılır?

Cevizleri bir fırın tepsisine alarak 15 dakika 200 derecede kavurun.Soğuyunca robota çekin. Tavuk etlerini tuzlayın.Tencere içerisinde terayağ ile zeytinyağını ısıtıp tavuk etlerini içerisine yerleştirin.Her tarafının kızarmasını sağlayın.Sonra bir tabağa çıkartın. Soğanları iri yarım ay şeklinde doğrayıp tencerede bu sefer soğanları soteleyin.Onlarıda pişince tavukların üzerine alın. Tencere içerisine bu sefer ceviz ve nar pekmezi ile 2 su bardağı su ekleyip iyice sos kıvamına gelene kadar pişirin.Daha sonra tavuk etleri ve soğanlarlada birlikte bir saate yakın pişirin. Servis ederken basmati pirinci üzerine tavuk etlerini yerleştirip nar taneleri ile süsleyebilirisiniz. Afiyet olsun.