0553 313 94 23

Ferrero fındık’tan Türkiye’ye 150 milyon TL yatırım

Ferrero Fındık, 2019 yılı içerisinde Türkiye’ye 50 milyon TL’lik bir yatırım hedefi koydu.

03 Mart 2019 Pazar 12:34
Ferrero fındık’tan Türkiye’ye 150 milyon TL yatırım

Ferrero Fındık, 2019 yılı içerisinde Türkiye’ye 50 milyon TL’lik bir yatırım hedefi koydu.


Ferrero Fındık CEO’su Marco Gonçalves, 27 Şubat tarihinde Ferrero Fındık Trabzon Fabrikası’na yaptığı ziyaret sırasında Ferrero’nun Türkiye’deki iş geliştirme stratejileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.


Türkiye ile uzun vadeli güvenlerini bir kez daha vurgulayan Gonçalves, “Türkiye’ye uzun vadeli güvenimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Ferrero Fındık, 2019 yılı içerisinde 150 milyon TL’lik bir yatırım hedefi koydu. Bu yatırımlar Ferrero Değerli Tarım Programı’yla fındık üreticilerine yönelik eğitim ve teknik destekler ile üretim ve lojistik tesislerimizde devam eden büyüme ve geliştirme çalışmalarını kapsıyor” dedi.


Fındık pazarındaki son gelişmelerle ilişkin olarak 2018-2019 sezonunun hem kalite hem de miktar olarak iyi bir sezon olduğunu ifade eden Gonçalves, “2018-2019 yılı, hem kalite hem de miktar olarak iyi bir sezondu ve Ferrero’nun gereksinimlerini karşıladı. 2019-2020mahsüllünü gözlemliyoruz. Henüz çok erken olmasına rağmen, fındık bahçelerindeki mevcut durum çok iyi. Bu da bakış açımızı çok olumlu etkiliyor” diye konuştu.


Gonçalves, "Bu dönemde gündemimizde, şu ana kadar ki en yüksek rekoltenin alınması beklenen Şili var. Rekoltenin 30 bin tonu bulması bekleniyor ve kalitenin de en iyi seviyede olması öngörülüyor. Bu durum Şili’nin fındık piyasasındaki yerini önemli bir oyuncu olarak pekiştiriyor” dedi.


Ferrero Fındık’ın Türkiye’deki bir sonraki adımı üzerine açıklamada bulunan Gonçalves, ”Stratejik partnerimiz olarak Türkiye’de de İtalya ve Şili gibi ülkelerde başarısı kanıtlanmış uzun vadeli programları uygulamaya hazırız. Bu programlar prim sistemi ile desteklenmiş ve kalite odaklı üretim yapan fındık üreticilerine öngörü ve stabilite sağlayarak sektörün sürdürülebilirliğini de arttırmaktadır” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı
    1. Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı
    2. Bakan Kasapoğlu, Muğla’da öğrenci..
    3. Kepçe operatörü fark etmedi, kadını..
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019..
    5. Mısır’da dokuz çiçek
    6. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017..
    7. İran sınırında buz pateni keyfi
    8. Doğalgaz dolum istasyonunda korkutan..
    9. 27 yıl oldu bunlar yaşanılalı bu..
    10. Denizli sanayisi önemli bir ismini..
    11. İzmir'de 44 düzensiz göçmen daha..
    12. Ankara’da yaşayan Kuzaycalıların..
    13. U23 Grekoromen Milli Güreş Takımı..
    14. Otomobil sinyalizasyon direğine..
    15. Bakan Kasapoğlu’ndan Emre Zafer..
    16. Milli taekwondoculardan ABD’de 4 altın..
    17. 2 Eylül Gençlik Merkezi açıldı
    18. Irak’ta 4 milyon göçmen evlerine geri..
    19. Ferrero fındık’tan Türkiye’ye 150..
    20. Başkan Ataç, vatandaşların davetini..
    21. Kardaki toynak izleri hırsızlık..
    22. Afganlar ülkelerinin kültürünü tanıttı
    23. İYİ Partili belediye başkanı kendisine..
    24. Başkan Özgökçe’den ‘Deprem Haftası’..
    25. Tütüncü, “Kepez Türkiye’ye ilham..
    26. Beyoğlu’nda “Dünya Kadınlar Günü..
    27. Çaldıran’da 80 yerleşim yeri ulaşıma..
    28. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    29. Alan, "31 Mart Zonguldak’ın miladı..
    30. MKE Ankaragücü’nün acı günü
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Mars'ta büyük keşif! Kanıt bulundu
    Mars'ta büyük keşif! Kanıt bulundu