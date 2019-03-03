Ferrero fındık’tan Türkiye’ye 150 milyon TL yatırım

Ferrero Fındık, 2019 yılı içerisinde Türkiye’ye 50 milyon TL’lik bir yatırım hedefi koydu.

Ferrero Fındık CEO’su Marco Gonçalves, 27 Şubat tarihinde Ferrero Fındık Trabzon Fabrikası’na yaptığı ziyaret sırasında Ferrero’nun Türkiye’deki iş geliştirme stratejileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile uzun vadeli güvenlerini bir kez daha vurgulayan Gonçalves, “Türkiye’ye uzun vadeli güvenimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Ferrero Fındık, 2019 yılı içerisinde 150 milyon TL’lik bir yatırım hedefi koydu. Bu yatırımlar Ferrero Değerli Tarım Programı’yla fındık üreticilerine yönelik eğitim ve teknik destekler ile üretim ve lojistik tesislerimizde devam eden büyüme ve geliştirme çalışmalarını kapsıyor” dedi.

Fındık pazarındaki son gelişmelerle ilişkin olarak 2018-2019 sezonunun hem kalite hem de miktar olarak iyi bir sezon olduğunu ifade eden Gonçalves, “2018-2019 yılı, hem kalite hem de miktar olarak iyi bir sezondu ve Ferrero’nun gereksinimlerini karşıladı. 2019-2020mahsüllünü gözlemliyoruz. Henüz çok erken olmasına rağmen, fındık bahçelerindeki mevcut durum çok iyi. Bu da bakış açımızı çok olumlu etkiliyor” diye konuştu.

Gonçalves, "Bu dönemde gündemimizde, şu ana kadar ki en yüksek rekoltenin alınması beklenen Şili var. Rekoltenin 30 bin tonu bulması bekleniyor ve kalitenin de en iyi seviyede olması öngörülüyor. Bu durum Şili’nin fındık piyasasındaki yerini önemli bir oyuncu olarak pekiştiriyor” dedi.

Ferrero Fındık’ın Türkiye’deki bir sonraki adımı üzerine açıklamada bulunan Gonçalves, ”Stratejik partnerimiz olarak Türkiye’de de İtalya ve Şili gibi ülkelerde başarısı kanıtlanmış uzun vadeli programları uygulamaya hazırız. Bu programlar prim sistemi ile desteklenmiş ve kalite odaklı üretim yapan fındık üreticilerine öngörü ve stabilite sağlayarak sektörün sürdürülebilirliğini de arttırmaktadır” şeklinde konuştu.