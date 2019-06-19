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Ferrero, 9. Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı

Ferrero Grubunun, 2018'de gerçekleştirdiği global ve yerel sosyal sorumluluk projelerini içeren raporu, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen programla açıklandı- Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski:- "Manisa'daki fabrikamızda halen başta Nutella olmak üzere Ferrero'nun önemli markalarının üretimi yapılıyor ve iç pazarın yanı sıra 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor"- "Türk fındığını kullanarak ürettiğimiz ürünleri dünyanın 6 kıtasında 35 ülkeye satarak ihracata büyük bir katkı sağlıyoruz"

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:19
Ferrero, 9. Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı

ANKARA (AA) - Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski, "Manisa'daki fabrikamızda halen başta Nutella olmak üzere Ferrero'nun önemli markalarının üretimi yapılıyor ve iç pazarın yanı sıra 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor." dedi.

Ferrero Grubu, 2018'de gerçekleştirdiği global ve yerel sosyal sorumluluk projelerini içeren 9. Sürdürülebilirlik Raporu'nu, İtalyan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte açıkladı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gianni, etkinlikte kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili de çikolata sektöründe dünyadaki en büyük şirketlerden biri olan Ferrero'nun hikayesinin, 1946'da Torino'ya yakın Alba'da başladığını söyledi.

Marsili, Manisa'daki fabrikada üretilen Kinder Pingui, Kinder Süt Dilimi ve Nutella'yı dünya çapında herkesin bildiğini ifade ederek, bu ürünlerin Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya ve Hindistan'a da ihraç edildiğini kaydetti.

Ferrero'nun genel yaklaşımının "değer yaratmak için değer paylaşmak" olduğunu belirten Marsili, "Bu paylaşım, kalite, yenilik, insanlara önem, yerel topluluklara destek, şeffaf iletişim, gençler ve aileler arasında aktif yaşam tarzına teşvik, sürdürülebilir tarımsal uygulamalara bağlılık, çevre koruma ve çocuk işçiliği istismarı ile mücadele gibi tüm zinciri ilgilendirmektedir." diye konuştu.

- "Türkiye yatırım fırsatları açısından en önemli ülkelerden biri"

Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski ise Ferrero'nun köklü geçmişinin yanı sıra kurumsal itibarıyla da rakiplerinden farklılaştığını vurguladı.

Global İtibar Enstitüsünün 2019 değerlendirmesine göre Ferrero'nun dünyanın en saygın ilk 100 şirketi arasında 19. sırada yer aldığını belirten Kaslowski, firmanın listede yer alan ilk 20 şirket arasındaki tek çikolata ve şekerleme şirketi olduğunu anımsattı.

Kaslowski, Türk fındığının önde gelen alıcılarından biri olarak Türkiye'deki yatırımlarına hız vererek 2013 yılında Manisa'da üretime başladıklarına ve bu fabrikayı grubun en önemli tesislerinden biri haline getirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2014 yılında Ferrero Fındık'ı kurarak Türk fındığının işlenmesi, mamül ve yarı mamül haline getirilmesinde de önemli bir rol üstlendik. Manisa'daki fabrikamızda halen başta Nutella olmak üzere Ferrero'nun önemli markalarının üretimi yapılıyor ve iç pazarın yanı sıra 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Türk fındığını kullanarak ürettiğimiz ürünleri dünyanın 6 kıtasında 35 ülkeye satarak ihracata büyük bir katkı sağlıyoruz."

Ferrero olarak Türkiye'ye, Türk fındığına ve çiftçisine inandıklarına dikkati çeken Kaslowski, kendilerini Türk fındığının elçisi olarak gördüklerini söyledi.

Kaslowski, bu özveriyle 2012 yılında, Karadeniz Bölgesi'nde fındıkta kalitenin artırılması ve fındık çiftçilerinin sürdürülebilir bir gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla Ferrero Değerli Tarım Uygulamaları Programı'nı başlattıklarını dile getirdi.

Türkiye ve Avrasya bölgesinin potansiyelinin büyük ve çok önemli olduğunu vurgulayan Kaslowski, "Türkiye yatırım fırsatları açısından en önemli ülkelerden biri." dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 00:19
  1. 9. Sürdürülebilirlik Raporu
  2. Ferrero Grubu
  3. Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili
  4. Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski
  5. İtalya Büyükelçisi Massimo Gianni

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