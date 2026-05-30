Ferrari, Purosangue’un DNA’sını yeniden yazdı!

Ferrari, ilk dört kapılı ve dört koltuklu modeli Purosangue için geliştirilen yeni “Handling Speciale” konfigürasyonunu tanıttı. Yeni yapılandırma, modelin günlük kullanım konforunu ve çok yönlü karakterini korurken sürüş dinamiklerini daha keskin hale getirerek sportif karakterini güçlendiriyor.

Purosangue’un tam boy dört koltuklu yaşam alanı, yükseltilmiş ancak sportif sürüş pozisyonu ve yüksek ergonomi seviyesi korunurken; önde-orta konumlandırılmış atmosferik V12 motor, arkaya yerleştirilen şanzıman ve transaxle düzeniyle Ferrari’nin gelişmiş araç dinamik sistemleri bir araya getirilmeye devam ediyor.

Yeni süspansiyon ayarı daha fazla kontrol sağlıyor

Handling Speciale konfigürasyonunda aktif süspansiyon sistemi yeniden kalibre edildi. Gövde hareketlerini yüzde 10 oranında azaltan sistem, araca daha kompakt ve kontrollü bir sürüş hissi kazandırıyor. Böylece sürücü komutlarına daha hızlı ve doğrudan tepkiler verilirken, özellikle ardışık virajlar ve ani yön değişimlerinde kontrol hissi artırılıyor.

Daha hızlı vites geçişleri

Vites geçiş stratejileri de yeniden optimize edildi. Özellikle Manettino’nun “Race” ve “ESC Off” modlarında daha hızlı tepki süreleri ve daha kararlı geçişler sunuluyor. Sistem, hızlanma anlarında daha güçlü bir itiş hissi yaratırken, manuel kullanım modunda 5.500 dev/dakikanın üzerindeki orta ve yüksek motor devirlerinde daha sportif bir sürüş karakteri sağlıyor.

Kabin içindeki ses deneyimi de özel olarak yeniden ayarlandı. İlk çalıştırma ve hızlanma anlarında daha belirgin hale gelen ses karakteri, atmosferik V12 motorun yapısını daha güçlü biçimde hissettiriyor.

Özel tasarım detayları

Yeni konfigürasyon, aracın genel tasarımını değiştirmeden onu daha ayırt edilebilir hale getiren detaylar da içeriyor. Özel tasarımlı elmas kesim jantlar, karbon fiber yan çamurluk armaları, mat siyah egzoz uçları, siyah arka “Şahlanan At” logosu, saten görünümlü Ferrari yazısı ve bu versiyona özgü iç mekân plakası dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Handling Speciale, Ferrari Purosangue’un lüks yüksek sürüşlü spor otomobil segmentindeki konumunu güçlendirirken, markanın önde-orta motorlu modellerine özgü sürüş karakterini dört kişilik kullanım çok yönlülüğüyle bir araya getirme yaklaşımını da sürdürüyor.

Yedi yıllık bakım programı

Ferrari, Purosangue Handling Speciale için yedi yıllık Genuine Maintenance bakım programını da sunuyor. Ferrari ürün gamının tamamında yer alan program, aracın ilk yedi yılı boyunca tüm periyodik bakım işlemlerini kapsıyor.

20 bin kilometrede bir veya kilometre sınırı olmaksızın yılda bir kez gerçekleştirilen bakım işlemleri; orijinal yedek parçalar, Ferrari Eğitim Merkezi’nde eğitim alan uzman teknisyenler ve gelişmiş teşhis ekipmanlarıyla destekleniyor. Programdan ikinci el Ferrari sahipleri de yararlanabiliyor.

Dünya genelindeki Ferrari Yetkili Satıcı Ağı üzerinden sunulan Genuine Maintenance programı, Maranello’da üretilen tüm Ferrari modellerinin performansını ve güvenlik standartlarını korumayı amaçlıyor.