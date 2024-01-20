  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'de peş peşe duyuru! Ülkede konuşuluyor: tüm ülkeyi öldürmeye yetecek kadar fentanil ele geçirildi

Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

Cihat Yaycı'dan dehşete düşüren uyarı: Bu tahammül edemeyiz ama Türkiye İsrail'e komşu olabilir

Türkiye Ds Automobiles, dikkat çekti! Resmen ilettiler: Yerli, yabancı dünya çapında en büyük 4. pazarı oldu!

Ali Koç'un garsona olan tavrı büyük tepki çekti! Yanındakileri güldürdü ama...

Türkiye bu 10 savaş uçağından birini mi alacak? Masadaki seçenekler herkesi şaşkına çevirecek

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ilk görüntüleri

AK Parti'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İşte tam liste

MOSSAD'çı Özdağ'dan 'yuh' dedirten çıkış: 'PKK'ya karşı başarılı olmadık, onlar geri çekildi'

Yabancılar resmen çıldırdı! 10 gündür Türk borsasında o hisseleri toplamaya başladı
Spor Fernando Santos taraftardan özür diledi
Spor

Fernando Santos taraftardan özür diledi

Yeniakit Publisher
2024-01-20 22:47:00 -
Fernando Santos taraftardan özür diledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 4-0 mağlup oldukları maç sonrası taraftardan özür diledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21’inci haftasında deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetin sorumluluğu kendisinde olduğunu söyleyen Fernando Santos, “İlk yarının skoru adil değildi. Golden sonra iyi bir reaksiyon gösterdik, fırsatlar yakaladık ancak golü atamadık. Üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıya bir değişiklikle başladık. Demir Ege'nin sarı kartı vardı ve onu çıkardık. Beklediğimiz gibi olmadı, 4-0 mağlup olduk. Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız” diye konuştu.

“Bu tür sonuçlar almamamız gerekiyor”

Özeleştiri yapmak gerektiğini söyleyen 69 yaşındaki Portekizli teknik adam, “Başımızı dik tutmalıyız. 23 Ocak Salı günü Adana Demirspor ile çok önemli bir maçımız var. Özeleştiri de yapmak zorundayız. Bu tür sonuçlar almamamız gerekiyor. Defansif ve ofansif organizasyonları iyi yapamadık” şeklinde konuştu.

“Bunlar olmazsa benim için hiçbir şeyin anlamı olmaz ”

Daha çok savaşmak gerektiğini ifade eden Fernando Santos, “Önemli oyuncularımız bizimle değil. Transfere yönetim çözüm bulacak. Bu oyuncular son maçlarda iyi bir performans gösteriyorlardı ama bu müsabakada istediklerimizi yapamadık. Rakipten hep daha fazla koşmak ve savaşmak zorundayız. Bunlar olmazsa benim için hiçbir şeyin anlamı olmaz ve takım maç kazanamaz. Kolektif olarak daha çok savaşmamız gerekiyor. Böyle bir sonuç bir daha yaşanamaz. Beşiktaş inişli çıkışlı bir grafik sergileyemez. Bunu değiştirmek zorundayız. En büyük sorun defansif organizasyon. Bu maçta da çok kötüydük” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

Fernando Santos'tan ilk neşter: Taraftarı çıldırtacak hamle... Milyonları ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdu
Fernando Santos'tan ilk neşter: Taraftarı çıldırtacak hamle... Milyonları ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdu

Spor

Fernando Santos'tan ilk neşter: Taraftarı çıldırtacak hamle... Milyonları ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdu

Beşiktaş transfer için resmen ayaklandı artık! O ülkeye akın edecekler! Santos devrede…
Beşiktaş transfer için resmen ayaklandı artık! O ülkeye akın edecekler! Santos devrede…

Spor

Beşiktaş transfer için resmen ayaklandı artık! O ülkeye akın edecekler! Santos devrede…

Salih Uçan, Fernando Santos'a övgüler yağdırdı
Salih Uçan, Fernando Santos'a övgüler yağdırdı

Spor

Salih Uçan, Fernando Santos'a övgüler yağdırdı

Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...
Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Spor

Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Beşiktaş'tan tüm dünyaya duyurdu: Portekizli yıldızı Santos alın dedi! Taraftarlar çıldıracak...
Beşiktaş'tan tüm dünyaya duyurdu: Portekizli yıldızı Santos alın dedi! Taraftarlar çıldıracak...

Spor

Beşiktaş'tan tüm dünyaya duyurdu: Portekizli yıldızı Santos alın dedi! Taraftarlar çıldıracak...

Santos ilk hezimetini Pendik'te yaşadı! Büyük şok! 21. Haftanın en büyük sürprizi...
Santos ilk hezimetini Pendik'te yaşadı! Büyük şok! 21. Haftanın en büyük sürprizi...

Spor

Santos ilk hezimetini Pendik'te yaşadı! Büyük şok! 21. Haftanın en büyük sürprizi...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23