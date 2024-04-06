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Spor Fernando Muslera'dan sözleşme sinyali
Spor

Fernando Muslera'dan sözleşme sinyali

Yeniakit Publisher
2024-04-06 23:21:00 -
Fernando Muslera'dan sözleşme sinyali

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera yeni sözleşme için mesaj verdi.

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Şanlıurfa'da yarın Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera, Şanlıurfa'da bulundukları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Bir final daha oynamanın heyecanını yaşadıklarının altını çizen Muslera, "Burada olmak için çok çalıştık. Bu maça çıkabilmek için ligde çok mücadele etmemiz gerekti. Bizim için çok önemli bir hedef bu. Geçen sene çok mücadele edip Süper Lig'i kazanıp buraya gelme hakkı kazandık." ifadelerini kullandı.

Bütün sezon boyunca çok çalıştıklarını, çok fazla efor sarf ettiklerini dile getiren Muslera, "Bu takımda 15 ya da 16 kupa kazandım. Benim için büyük bir gurur. Bu şekilde kupalar kazanıyor olmayı hak ediyoruz. Siz sahada görüyorsunuz ama arkada bütün çalışanlarla birlikte yoğun bir çalışma geçiyor." diye konuştu.

Galatasaray forması altında kazandığı kupalar dışında 500 maça çıkmanın gururunu yaşadığını da dile getiren Muslera, sözlerini şöyle tamamladı:
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"Amacım fiziksel anlamda dayanabildiğim kadar oynayabilmek. Her gün kendimi iyi hissediyorum. Hocam beni istemeye devam ederse daha uzun yıllar burada olmak isterim."

Muslera'nın sözlerinin ardından Okan Buruk da kendisine "Çok isteriz." diyerek yanıt verdi.

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