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Spor Fernando Muslera'dan derbi yorumu
Spor

Fernando Muslera'dan derbi yorumu

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Fatih Karagümrük'ü yendikleri maçın ardından konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 02:43:00 -
Fernando Muslera'dan derbi yorumu

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta bir penaltı kurtaran Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Muslera "Galibiyeti almamız lazımdı. Puanlarımızı arttırmamız gerekiyor. Kendi performansım ve takımın performansı için mutluyum. Bu maçtan mutlu ayrıldık." dedi.

"Kadıköy'de kazanmak istiyoruz"

Derbiyle ilgili düşüncesi sorulan Galatasaray'ın kaptanı, "Fenerbahçe derbisi çok önemli. Bu maçlarda oynamak çok önemli. Nerede oynandığının önemi yok. Kadıköy'de de kazanmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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