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Spor

Fernandes artık yok!

Galatasaray’ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes’i Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda karşılaşacağı Spartak Moskova karşı oynacağı maç için ismini UEFA'ya bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 12:12:00 -
Fernandes artık yok!

Galatasaray’ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes’i Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda karşılaşacağı Spartak Moskova karşı oynacağı maç için ismini UEFA'ya bildirdi.

Benfica ve Spartak Moskova arasında oynanacak ilk karşılaşma 4 Ağustos'ta Otkrytie Arena, rövanş ise 10 Ağustos'ta Estadio da Luz'da olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV ile oynanan rövanş maçı öncesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında Gedson Fernandes'in takıma katılmasını çok istediğini söylemişti.

Terim, "Gedson, Galatasaray'da çok mutlu oldu, biz de onu seviyoruz ancak bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümleleri buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu haberleri vardı ama onun Galatasaray'dan başka yerde oynayacağını açıkçası düşünmüyorum." diye konuşmuştu.

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