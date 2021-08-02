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Spor Fernandao Süper Lig'e dönüyor!
Spor

Fernandao Süper Lig'e dönüyor!

Bursapor, eski yıldızı Fernandao ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 11:41:00 -
Fernandao Süper Lig'e dönüyor!

Uzun süredir devam eden transfer yasağını kaldıran TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Önümüzdeki sezon Süper Lig'e geri dönmek isteyen yeşil-beyazlılar bu doğrultuda güçlü bir kadro oluşturma çalışmalarını sürdürürken, gündeme eski golcü Fernandao geldi.

Bursaspor dışında Türkiye'de Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı golcüyle yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildiği ve her konuda anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Fernandao'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesinin beklendiği kaydedildi. Brezilyalı golcü, Bursaspor formasıyla gol krallığı yaşamıştı.

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