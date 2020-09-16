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Aktüel "Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan saklandığı ikamette yakalandı
Aktüel

"Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan saklandığı ikamette yakalandı

Van’da PKK/KCK terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı belirlenen "Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan'ın saklandığı ikamette yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:23:00 -
"Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan saklandığı ikamette yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK adına yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyette bulunan ve son olarak Van’da örgüte eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı belirlenen "Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan'ın saklandığı ikamette yakalandığını açıkladı.

Saklandığı ininde yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ferman kod adlı Ercan Yacan adlı teröristin, Van ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıkları ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu saklandığı ikamette yakalandığı belirtildi.

Sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttü

Ferman kod adlı teröristin PKK/KCK adına gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, 2014 yılında sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2015-2016 yıllarında örgütün kırsal yapılanmasına katılan teröristin, daha sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyinde; 2019 yılında Irak’ın kuzeyindeki Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Örgüte eleman temin ediyordu

Ferman kod adlı Ercan Yacan adlı teröristin en son ise Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı belirtildi.

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