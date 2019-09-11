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Feridun Bilgin kimdir? Feridun Bilgin Ahmet Davutoğlu’nun yeni kuracağı partiye mi katılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle başbakan ve bakan yapmış olan Ahmet Davutoğlu yeni kuracağı partinin çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu(MYK) Ahmet Davutoğlu’nu kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmişti. Davutoğlu parti kurma çalışmalarına devam ederken, eski Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin’in de Davutoğlu’nun ekibinde yer aldığı öğrenildi. Peki Feridun Bilgin kimdir? Feridun Bilgin Ahmet Davutoğlu’nun yeni kuracağı partiye mi katılacak?

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:16
Feridun Bilgin kimdir? Feridun Bilgin Ahmet Davutoğlu’nun yeni kuracağı partiye mi katılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle başbakan ve bakan yapmış olan Ahmet Davutoğlu yeni kuracağı partinin çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu(MYK) Ahmet Davutoğlu’nu kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmişti. Davutoğlu parti kurma çalışmalarına devam ederken, eski Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin’in de Davutoğlu’nun ekibinde yer aldığı öğrenildi. Peki Feridun Bilgin kimdir? Feridun Bilgin Ahmet Davutoğlu’nun yeni kuracağı partiye mi katılacak?

Kamuoyunun AK Parti’ye ihanet etmekle suçladığı Ahmet Davutoğlu kuracağı yeni parti için çalışmalarına devam ediyor. Ahmet Davutoğlu’nun ekibi içerisinde eski Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin, eski Enerji Bakanı Ali Rıza Alaboyun’un da yer aldığı ve bu iki ismin 21 Mayıs 2019’da Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ankara Dostlar Platformunun düzenlediği programa katıldıkları öğrenildi. Feridun Bilgin, 29 Nisan 2014 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Bilgin, 7 Mart 2015’de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirildi. Peki Feridun Bilgin kimdir? İşte Feridun Bilgin hayatı, biyografisi.

 

Feridun Bilgin kimdir?

1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985-1987 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcılığı, 1991 yılında Planlama Uzmanlığı, 1992 yılında ise aynı yerde Grup Başkanlığı, aynı yıl Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü, 1996-1999 yılları arasında T.C. Üsküp Büyükelçiliği'nde Ekonomi Müşavirliği yapmıştır. 15 Ekim 2003 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdür Vekili görevine, 2 Kasım 2007'de ise aynı göreve asaleten atanmıştır. 

30 Haziran 2010'da Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Vekilliği, 30 Temmuz 2010 tarihinden 2014 yılına kadar Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2014 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmıştır.  Bilgin, 7 Mart 2015’de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirildi. Bilgin, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:16
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