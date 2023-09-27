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Sosyal Medya Feribotu denk getiremeyen sürücü denize uçtu! Kaza anı kamerada
Sosyal Medya

Feribotu denk getiremeyen sürücü denize uçtu! Kaza anı kamerada

Yeniakit Publisher
2023-09-27 17:15:00 -

Eskihisar Mahallesi feribot iskelesinde bir sürücü, aracını feribotun girişine denk getiremeyince denize uçtu.

49 yaşındaki S.O. dalgın sürücü, aracıyla feribota girmek istedi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı!

Hızla giden otomobil feribotun girişini karıştırınca iskeleden denize uçtu.

Araç ekipler yardımıyla denizden çıkartılırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.O., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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