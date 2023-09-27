Feribotu denk getiremeyen sürücü denize uçtu! Kaza anı kamerada
Eskihisar Mahallesi feribot iskelesinde bir sürücü, aracını feribotun girişine denk getiremeyince denize uçtu.
49 yaşındaki S.O. dalgın sürücü, aracıyla feribota girmek istedi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı!
Hızla giden otomobil feribotun girişini karıştırınca iskeleden denize uçtu.
Araç ekipler yardımıyla denizden çıkartılırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.O., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.