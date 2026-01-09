Feribot ücretleri 2026’da değişti

Kocaeli ve Yalova arasındaki ulaşımda kilit rol oynayan Gebze Eskihisar–Topçular feribot hattında 2026 yılına ait yeni ücret tarifesi yürürlüğe girdi. İDO tarafından işletilen hatta yapılan güncellemeyle birlikte, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs ve TIR’lar için geçerli olacak yeni fiyatlar netleşti.

Otomobil ve motosiklet ücretleri

Yeni tarifeye göre otomobiller için tek yön geçiş ücreti 730 TL olarak belirlendi. Gidiş–dönüş “FLEXİ” bilet tercih eden sürücüler ise 1.350 TL ödeyecek.

Saat 22.00 ile 10.00 arasında hatta giriş yapan otomobiller için gece indirimi uygulanıyor ve ücret 630 TL’ye düşüyor.

Motosikletler için tek yön geçiş ücreti 400 TL, gidiş–dönüş bileti ise 700 TL olarak güncellendi.

Büyük araçlar ve TIR’lar için yeni rakamlar

2026 tarifesi kapsamında büyük araçlara uygulanacak ücretler de açıklandı. Buna göre;

Minibüs ve kamyonetler: 1.260 TL

Otobüsler: 1.370 TL

5 aks ve üzeri TIR’lar: 1.920 TL

Belirlenen ücretlerin tümü tek yön geçiş için geçerli olacak şekilde duyuruldu.

Yaya yolcu ücretleri ve ödeme seçenekleri

Araçsız yolcular için de yeni fiyatlar uygulanıyor. Tam yaya bileti 70 TL, öğrenci ve 65 yaş üzeri yolcular için indirimli bilet 45 TL olarak belirlendi.

Kredi kartı ile temassız geçiş yapan yolcular ise 90 TL ödeme yapacak.

Hatta ödemeler HGS, kredi kartı, nakit, karekod ve mobil ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilebiliyor. Açıklanan tüm fiyatlara KDV’nin dahil olduğu belirtildi.

25 dakikalık deniz yolculuğu

Eskihisar ile Topçular arasındaki feribot yolculuğu ortalama 25–30 dakika sürüyor. 7 gün 24 saat hizmet veren hat, Gebze’ye yaklaşık 5 kilometre, Bursa’ya ise 65 kilometre mesafede bulunarak özellikle yoğun kara yolu trafiğine karşı önemli bir alternatif olmayı sürdürüyor.