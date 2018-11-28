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Feribot seferlerine fırtına engeli! İptal edildi

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:17
Feribot seferlerine fırtına engeli! İptal edildi

Çanakkale’de, yarın Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, yarın Gökçeada-Kabatepe ve Geyikli-Bozcaada hattında tüm seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:17
  1. Çanakkale
  2. feribot seferleri

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