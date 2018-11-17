Feribot seferlerine fırtına engeli

Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Kabatepe-Gökçeada 15.00 ve 20.00, Gökçeada-Kabatepe 13.00 ve 18.00 seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Saat 07.00'deki Gökçeada-Kabatepe ve saat 09.00'daki Kabatepe-Gökçeada seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.