Feribot seferlerine fırtına engeli
Ege'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında yapılan arabalı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.17 Kasım 2018 Cumartesi 09:59
Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Kabatepe-Gökçeada 15.00 ve 20.00, Gökçeada-Kabatepe 13.00 ve 18.00 seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Saat 07.00'deki Gökçeada-Kabatepe ve saat 09.00'daki Kabatepe-Gökçeada seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.
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