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Yerel Feribot seferlerine fırtına engeli!
Yerel

Feribot seferlerine fırtına engeli!

Yeniakit Publisher
2023-11-25 09:47:00 -
Feribot seferlerine fırtına engeli!

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bugün Narlı-Marmara hattındaki planlı tüm seferler ile Avşa Adası'ndan saat 06.00 kalkışlı Marmara-Balıklı-Erdek feribotu dışındaki diğer tüm tarifeli seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Pazar günü ise Avşa Adası'ndan saat 06.00, Marmara Adası'ndan ise saat 06.45'de seferleri fırtına beklentisi nedeniyle yapılamayacak. (İLKHA)
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