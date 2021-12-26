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Aktüel Feribot seferlerine fırtına engeli
Aktüel

Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 17:33:00 -
Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılacak.

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