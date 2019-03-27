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Feribot kazası sonrası Musul'dan yeni karar! Hepsi kapatılacak

Geçtiğimiz hafta 100 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feribot kazası sonrası Musul Kaymakamlığı Dicle Nehri üzerinde bulunan restoran ve eğlence yerlerinin kapatılmasına karar verdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:08
Feribot kazası sonrası Musul'dan yeni karar! Hepsi kapatılacak

Geçen hafta 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının yaşandığı Irak’ın Musul kentindeki Dicle Nehri kenarında bulunan restoran ve eğlence yerlerinin kapatılmasına karar verildi.

Uyarıyı dikkate almayanlar cezalandırılacak

Musul Kaymakamı Züheyir Araci yaptığı yazılı açıklamada, Dicle Nehri'nin seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşların mal ve can güvenliğini sağlamak için bugünden itibaren nehir kenarındaki kahvehane, restoran ve eğlence yerlerinin kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada vatandaşlar, Musul barajından başlayarak, kent güneyindeki Hamamulalil, Şora ve Kayyara bölgelerine kadar uzanan bölgelerde nehirden uzak durmaları konusunda uyarıldı. Uyarıları dikkate almayanların ise cezalandırılacağı bildirildi.

Irak’ın yaklaşık bir haftadır etkisi altında olduğu sağanak yağışlar birçok kentte sele yol açtı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:08
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