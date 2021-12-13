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Aktüel Ferhat Güzel'e sevgili dayağı
Aktüel

Ferhat Güzel'e sevgili dayağı

Türkücü Ferhat Güzel, eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartıştı. Mekandan çıkan çift, evde de tartışmaya devam edince Güzel, sevgilisi Nur Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı iddiasıyla polise sığındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:41:00 -
Ferhat Güzel'e sevgili dayağı

Türkücü Ferhat Güzel, eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartıştı. Mekandan çıkan çift, evde de tartışmaya devam edince Güzel, sevgilisi Nur Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı iddiasıyla polise sığındı. "Senin karnını deşeceğim." sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, Ferhat Güzel'in eline geçirdiği telefonunu duvara fırlattı. Ortalığı ayağa kaldıran sevgililer karakola götürüldü. Aksoy, Taksim'deki mekandan çıktıktan sonra sevgilisinin kendisini darbettiğini, zorla eve götürdüğünü, burada tekme ve yumruklarla darbetmeye devam ettiğini anlattı. Güzel ise bıçakla saldırıya maruz kaldığını söyledi.

 

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