Ferdi'ye "ayın centilmeni" ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Süper Lig'de en centilmen futbolcu Konyasporlu Guilherme, en centilmen takım ise Hatayspor oldu. En centilmen teknik direktör de Abdullah Avcı seçildi. Süper Lig Mayıs 2024 Ayı En Centilmen Futbolcusu ise Ferdi Kadıoğlu oldu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun Süper Lig ve 1. Lig'de yaptığı değerlendirme sonucunda ödüller sahiplerini buldu.

Ali Erten başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan kurul, gerçekleştirdikleri toplantının ardından ödüle layık görülenleri belirledi.

2023-2024 sezonu TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri ile sahipleri şöyle:

Süper Lig en centilmen futbolcu: Guilherme (Konyaspor)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süper Lig en centilmen takım: Hatayspor

Süper Lig en centilmen teknik direktör: Abdullah Avcı (Trabzonspor)

TFF Özel Ödülü/En Başarılı Fair Play Kariyeri: Emrah Başsan (Sivasspor)

1. Lig en centilmen futbolcu: Bülent Cevahir (Sakaryaspor)

1. Lig en centilmen takım: Göztepe

1. Lig en centilmen teknik direktör: Stanimir Stoilov (Göztepe)

Sosyal sorumluluk ödülleri: Başakşehir FK (Aile Tribünü), Göztepe (Şehrimin Takımı), 1461 Trabzon FK (Umut)

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ödül alan ve gerekçesi şöyle:

SÜPER LİG MAYIS 2024 DEĞERLENDİRMESİ

Süper Lig Mayıs 2024 Ayı En Centilmen Futbolcusu: Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe

Gerekçe: Ferdi Kadıoğlu, başarılı sportif performansından bağımsız olarak, rakibe, hakemlere ve taraftarlara karşı dürüst ve saygılı, oyun içinde ise futbol odaklı tavır ve davranışları ile tanınmaktadır. Bunun bir göstergesi olarak 2023-2024 sezonunda toplam 3327 dakika gibi oldukça uzun bir maç süresi almasına ve hücum özelliklerinin yanı sıra özünde bir savunma oyuncusu olmasına rağmen, sezonu sadece 3 sarı kartla ve hiç kırmızı kart görmeden tamamlamıştır. Fair Play değerleri ve kriterleri ile bire bir örtüşen bu davranış ve yaklaşımlarını birlikte değerlendiren Kurulumuz, Ferdi Kadıoğlu'nu "Mayıs 2024 Ayının En Centilmen Futbolcusu" olmaya layık görmüştür.

Mayıs 2024 ayına ait olmak üzere "Ayın En Centilmen Teknik Direktörü" ve "Ayın En Centilmen Takımı" kategorilerinde verilen ödüller için kurula aday önerisi yapılmamıştır.

Süper Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Futbolcusu: Guilherme Haubert Sitya - Tümosan Konyaspor

Gerekçe: Bir savunma oyuncusu olan Guilherme, 2023-2024 sezonunda 38 maçta toplam 3267 dakika süre almasına rağmen sezonu toplam 16 faul ve 1 sarı kartla tamamlamış, kırmızı kart görmemiştir. Öte yandan profesyonel kariyerinde 444 maça çıkan Guilherme, bütün kariyerinde toplam 50 sarı kart ve 1 kırmızı kart istatistiklerine sahiptir. Gerek 2023-2024 sezonu ve gerekse profesyonel kariyerinde yer alan bu istatistikler, bir savunma oyuncusu için Fair Play adına oldukça dikkati çekici bulunmuştur. Bunun yanı sıra Kurulumuz Guilherme'yi; oyun içinde rakiplerine, hakemlere ve oyunun diğer paydaşlarına karşı, evrensel Fair Play değerleri ile örtüşen, örnek gösterilebilecek saygılı davranışlarını sezon içi istatistikleri ile birlikte değerlendirerek, kendisini "2023-2024 sezonunun Süper Lig'de En Centilmen Futbolcusu" olarak belirlemiştir.

Süper Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Takımı: Atakaş Hatayspor

Gerekçe: Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonunda takım olarak doğrudan kırmızı kart görmeyen iki Trendyol Süper Lig takımından birisidir. Öte yandan 2023 yılında yaşanan büyük Hatay depremi, kulüp ve şehir için büyük bir trajedi ve zorluk oluşturdu. Takım olarak bütün iç saha maçlarını deplasman şartlarında oynamak zorunda kaldılar. Bir dizi zorluğa rağmen oyun içinde kalan Atakaş Hatayspor oyuncuları ve teknik ekibi, zorluklara karşı direnç göstererek, takımın performansını sürdürmeyi başardı. Kulübün bu direnci, sadece sportif başarı olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma örneği olarak da takdir topladı. Atakaş Hatayspor'un her türlü zorluğa rağmen motivasyonunu kaybetmeden sportif rekabetin içinde kalması, rakiplerine ve oyunun diğer paydaşlarına saygılı ve Fair Play değerleri ile örtüşen takım davranışı içerisinde sezonu doğrudan kırmızı kart görmeden tamamlaması büyük takdirle karşılanmıştır. Kurulumuz, yaptığı sezon bazlı değerlendirme sonucunda Atakaş Hatayspor takımını "2023-2024 Sezonunun En Centilmen Takımı" olarak belirlemiştir.

Süper Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Teknik Direktörü: Abdullah Avcı - Trabzonspor

Gerekçe: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın rakiplerine, hakemlere, taraftarlara ve oyunun tüm paydaşlarına karşı, sahada ve saha dışında sergilediği profesyonel ve saygılı tutum Fair Play ruhunun ayakta kalmasına katkı sağlamaktadır. Maç sonrası açıklamalarında ve davranışlarında genellikle rakiplerine yönelik olumlu ve takdir edici ifadeler kullanması, hakem kararlarına karşı sakin ve saygılı bir yaklaşımı, kararlarla ilgili hoşnutsuzluklarını dile getirirken bunu saygı çerçevesinde ve genellikle yapıcı bir yaklaşımla ifade etmesi, futbolcularının sadece teknik becerilerini değil, aynı zamanda ahlaki ve sportif davranışlarını da geliştirmeye odaklanması, oyuncularına disiplini ve centilmenliği aşılamaya çalışan yaklaşım ve açıklamaları, futbolun vazgeçilmez bir diğer paydaşı olan medya ve kamuoyu ile iletişimde olumlu bir dil kullanması, eleştirilerinde yapıcı ve nazik olmaya özen göstermesi Trabzonspor Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın en belirgin özellikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu özellikleri ile Abdullah Avcı; futbol dünyasında Fair Play ruhunu benimseyen ve yayan bir kişi olarak değerlendirilmiş ve Kurulumuzca "2023-2024 Sezonunun Süper Lig'deki En Centilmen Teknik Direktörü" olarak belirlenmiştir.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ÖZEL ÖDÜLÜ

En Başarılı Fair Play Kariyeri - Emrah Başsan (EMS Yapı Sivasspor)

Gerekçe: Profesyonel Futbol kariyerinde 448 maçı olan Emrah Başsan'ın bugüne kadar hiç kırmızı kartı bulunmuyor. Benzer istatistiğe sahip meslektaşları arasında da en az sarı kart gören futbolculardan biri olması, meslektaşlarına ve futbolun diğer paydaşlarına karşı saygılı ve örnek oluşturan davranışları ve Fair Play değerleri ile örtüşen başarılı futbol kariyeri nedeni ile Emrah Başsan, 2023-2024 Sezonu "TFF Özel Ödülü"ne ödülüne layık görülmüştür.